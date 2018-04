Le pagelle del Werder - Belfodil ci prova, svagato Langkamp

Risultato finale: Hannover-Werder Brema 2-1

© foto di Federico De Luca

Pavlenka 6 - Risponde presente alle sollecitazioni, ma deve anche raccogliere due palloni in fondo al sacco.

Gebre Selassie 5.5 - In difficoltà se preso in velocità (ed è una novità). Non tiene sugli attaccanti avversari.

Veljkovic 5.5 - Prova a salvare la situazione in alcune circostanze, ma non convince in diverse situazioni.

Langkamp 5 - In ritardo in diverse chiusure, rischia in più di un'occasione. Poi il gol divorato nel recupero.

Friedl 5.5 - Non sempre è incisivo in avanti, da rivedere, invece, in quella difensiva.

M. Eggstein 5.5- Non c'è il cambio di passo nella propria azione tra primo e secondo tempo. (Dal 82' Rashica s.v. )

Bargfrede 5.5 - Non è sempre lucido e fatica non poco a contrastare gli attaccanti avversari. (Dal 88' J.Eggstein s.v. )

Delaney 5.5 - Un paio di sortite e poco più. Prestazione opaca.

Kainz 5.5 - Gara molto al di sotto del proprio standard. Esce dopo 46'. (Dal 46' Junuzovic 6 - Ci prova, ma non è fortunato).

Belfodil 6 - Prestazione volenterosa, ma non arrivano tanti palloni giocabili nella prima parte. Al primo decente lo mette dentro, poi avrebbe la palla anche per pareggiare ma spreca.

Kruse 5.5 - Sfiora il gol in più di un'occasione, ma anche lui non è fortunato.