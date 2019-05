Le pagelle del Werder - Pizarro decisivo, Kruse instancabile

Risultato finale: Werder-Borussia 2-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pavlenka 6 - Prende due sberle, ma in compenso tiene in piedi la sua squadra che alla fine agguanta il pareggio anche grazie a lui.

Friedl 6 - Non si risparmia con sgroppate sulla sua corsia, prova anche la conclusione ma manca precisione.

Langkamp 6.5 - Si erge al centro del campo, costringendo spesso il Borussia ad agire sulle corsie laterali.

Veljkovic 5.5 - Non sempre preciso in chiusura, rendimento a fasi alterne nel corso della partita.

Augustinsson 7 - Uno dei migliori in campo, esempio di determinazione e costanza. E' lui a firmare l'assist per il pareggio di Pizarro, abile a non farsi chiudere da Akanji.

Eggstein 6 - Nella prima parte mostra coraggio anche con qualche soluzione in verticale, cala nella ripresa.

Sahin 5 - Prestazione sotto tono, non riesce ad effettuare il cambio di marcia. (Dal 60' Mohwlad 7 - Entra in campo è spacca la partita. Trova spazi per colpire, fraseggia con i compagni e firma il gol del pari fruttando anche un'indecisione di Burki).

Klaassen 5.5 - Un paio di guizzi interessanti, manca la costanza di rendimento nel corso del 90' minuti.

Osako 5 - Poco brillante in avanti, non riesce a trovare gli spazi giusti per colpire. (Dal 61' Pizarro 7 - Entra e risulta decisivo, firmando il gol del 2-2. Bravo a sfruttare il suggerimento di Augustinsson, si fa trovare al posto giusto e firma il pari).

Kruse 6.5 - Non si arrende fino alla fine, nei momenti difficili prende per mano la squadra e prova a far male anche costruendo per i compagni.

Rashica 6.5 - Rapido quando parte in verticale, una vera spina nel fianco per gli avversari.