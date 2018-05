Le pagelle del West Ham - Arnautovic il migliore, Joao Mario sottotono

Risultato finale: Manchester United-West Ham 0-0

Adrian 6,5 - Prima frazione costellata da qualche esercizio stilistico (forse eccessivamente barocco), e da un provvidenziale doppio intervento su Sanchez e Shaw. Ripresa più serena: si limita a disinnescare gli squilli dal limite degli avversari.

Rice 6 - Collabora a dovere con i compagni di ventura, concedendo il giusto al tandem schierato da Mourinho. Lavora sottotraccia, ma il suo contributo è prezioso, in una serata di grazia per il reparto.

Ogbonna 6,5 - Guida la linea e chiude (quando può) le serpentine del funambolico tandem dello United. Poche sbavature e un salvataggio che vale (quasi) un gol: si oppone con una zuccata al lob di Sanchez, che aveva calciato a porta sguarnita.

Cresswell 6,5 - Il giusto compromesso tra attenzione in copertura e licenza di dar manforte all'attacco. Nessun errore marchiano, quando può s'avventura in avanti, propiziando un paio di graffi degli Hammers.

Zabaleta 5 - Analogamente a Masuaku, non è mai protagonista in fase di possesso. Prova a sopperire con la dedizione in rottura, anche se conduce alcuni corridoi alle fiammate dei Red Devils sul binario di competenza.

Kouyaté 5,5 - Alterna guizzi notevoli a défaillance da matita blu. Si prende più di un rischio in zone che scottano, anche se i centimetri lo agevolano nei duelli individuali contro i tre mediani avversari.

Noble 6 - Rimedia un giallo per un battibecco futile ed evitabile con Pogba. Cerniera non sempre efficace, ha il merito di non sgretolarsi e salva la faccia in (quasi) tutti gli scontri in mezzo al campo.

Masuaku 5 - La rottura di Valencia è granitica: non trova soluzioni, quando avanza il raggio d'azione. Zoppica nel duello individuale con l'ecuadoregno, che lo elude sistematicamente in appoggio. Moyes comprende l'antifona e lo richiama alla base. (Dal 66' Carroll 6 - Entra subito in partita, anche se non riesce a segnare).

Joao Mario 5,5 - In versione nerazzurra. Troppo leggero, quando dovrebbe mordere. Apparecchia alcune buone trame con le sue percussioni centrali, facendole poi sfumare con verticalizzazioni discutibili.

Lanzini 5,5 - Perde un pallone sanguinoso sulla propria trequarti, innescando un contropiede che lo United non riesce a capitalizzare. L'asse con Joao Mario resta freddo, impreciso quando si mette in proprio.

Arnautovic 7 - C'è la firma dell'ex Inter, sul pari di questa sera. Battaglia senza soste con i tre centrali che lo braccano, senza però ingabbiarlo. Fa ammattire Smalling, anche se non riesce a gonfiare il sacco.