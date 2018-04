Le pagelle del West Ham - Hernandez decisivo, Hart è un muro

Risultato finale: Chelsea-West Ham 1-1

Hart 7 - Prestazione sontuosa, c’è la sua firma sul punto prezioso che il West Ham riesce a portare a casa dallo Stamford Bridge.

Rice 6.5 - Grazie alla buona collaborazione con Zabaleta riesce a mettere una pezza alle offensive del Chelsea sul suo versante.

Ogbonna 6 - Gara attenta contro uno degli attacchi più pericolosi del campionato. Costretto a ricorrere a tutti i suoi centimetri per arginare almeno in parte l’esuberanza del Chelsea.

Cresswell 5.5 - Qualche indecisione contro avversari la cui velocità spesso non dà modo di riflettere per non sbagliare il tempismo dell’intervento. Prestazione condizionata anche da qualche problema fisico, che lo costringe ad uscire a metà ripresa. (Dal 64’ Evra 6 - Entra in campo con lo spirito giusto.)

Zabaleta 6 - Mette la sua esperienza al servizio della squadra con una prova di grande sacrificio.

Kouyate 6 - Centimetri e qualità in mezzo al campo, è il migliore della linea mediana.

Noble 5.5 - Sente il match e non mostra la giusta dose di lucidità nelle giocate.

Masuaku 6 - Diversi buoni suggerimenti per i suoi compagni dalla corsia mancina, è una risorsa importante.

Fernandes 5.5 - Fatica a rendersi pericoloso fra le linee difensive del Chelsea. (Dal 70’ Hernandez 7 – E’ una sua conclusione fulminea a regalare il pareggio al West Ham.)

Joao Mario 5 - Non entra nel vivo della manovra e lascia spesso Arnautovic al suo destino. (Dall’84’ Cullen SV.)

Arnautovic 6.5 - Si muove molto, nonostante gli scarsi rifornimenti. C’è il suo zampino nel gol di Hernandez.