Le pagelle dell'AEK - Muro Lampropoulos, fantasma Klonaridis

Risultato finale: AEK Atene-Bayern Monaco 0-2

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Barkas 6,5 - Qualche uscita avventata, non un grande stile, ma spesso efficace. Nulla può sui gol dei bavaresi, responsabilità inesistenti le sue sul ko.

Bakakis 5 - Non spinge come di solito fa contro avversari inferiori e il motivo è chiaro: la qualità dei tedeschi è evidente. In affanno specialmente su Gnabry.

Lampropoulos 7 - Nonostante il ko, lui gioca una partita più che dignitosa, mettendo anche più di una pezza. Se il Bayern la sblocca solo dopo un'ora il merito è soprattutto suo. Uno dei migliori in campo in assoluto

Chygrynskiy 6 - Alcune scelte discutibili alternate a chiusure che hanno ricordato le grandi aspettative dei tempi dello Shakhtar Donetsk.

Hult 6,5 - Molto bene su Robben, e non è mai scontato. Prova anche a proporsi in zona offensiva, ma la squadra non lo aiuta. Cala col passare dei minuti anche a livello di tenuta psicologica.

Matalos 5,5 - Pochi sprazzi, tanta corsa, scarsa qualità. E se la qualità non arriva dal capitano, allora l'AEK difficilmente riesce a rendersi pericoloso. (Dal 75' Alef 6 - Ultimo quarto d'ora di gara al piccolo trotto).

Galanopoulos 6 - Non sempre preciso, ma è da applausi quando ribalta il fronte dell'azione e crea una potenziale palla-gol sprecata da Bakasetas. (Dall'84' Rodrigo Galo sv).

Simoes 5,5 - Prova a tamponare in mezzo e, in qualche modo, il progetto tattico viene bene. Poi tutto crolla dopo il primo gol di Javi Martinez.

Bakasetas 5 - Non si vede praticamente mai. E, anche nelle rare volte nelle quali potrebbe farsi valere, sbaglia scelta. Come quando spara alle stelle dopo aver ricevuto da Galanopoulos.

Klonaridis 4,5 - Si piazza alle spalle della prima punta e dovrebbe essere lui il primo uomo a dare sfocio all'azione offensiva dei greci. Invece non ne azzecca mezza. Fantasama. (Dal 65' Boyé 5 - Chi l'ha visto? L'ex granata prova una girata impossibile e stop).

Ponce 5,5 - Lasciato solo in mezzo alle fauci della difesa bavarese tocca pochissimi palloni. Su uno di questi, spara sull'esterno rete.