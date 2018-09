Le pagelle dell'Albania - Che Vrioni, bene Abazaj

Risultato finale: Italia-Albania 3-1

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Selmani 6 - Attento sulle conclusioni azzurre, forse un po' sorpreso sul gol di Murgia.

Kryzeiu 6 - Bloccato nella prima parte, più sbarazzino nella seconda. (Dal 86' Ndreu s.v. - )

Kumbulla 6 - Per il giovane difensore del Verona una prova positiva in mezzo alla difesa. Per quasi tutta la gara combatte con ardore contro gli azzurrini. Cede solo nel finale.

Tafa 6 - Sempre pronto a chiudere, lotta su ogni contrasto.

Hakaj 6 - Spinge con continuità nella seconda part parte anche nei momenti più complicati. (Dal 79' Ndau s.v. - )

Selahi 6 - In mediana svolge il compito con giudizio. Sbarra più volte la strada agli avversari.

Mucolli 5.5 - Poco ritmo nell'azione, fatica a fronteggiare gli avversari. (Dal 46' Abazaj 7 - Con lui è un'altra Albania. Battagliero, ficcante, sfiora il gol con una bella traiettoria.)

Bare 6 - Pomeriggio poco scintillante per il centrocampista. Meglio, comunque, nella ripresa rispetto alla prima parte di gara. (Dall'80' Shefiti s.v. )

Ademi 6 - Si dà da fare sulla trequarti, in particolare nella ripresa.

Sulejmanov 5 - Primo tempo abulico, senza grandi sussulti. Le sue scorribande vengono adeguatamente fermate. (Dal 46' Ramadani 6.5 - Spezzone di gara volenteroso e incisivo. Con Abazaj guidano, invano, l'assalto albanese.

Vrioni 7 - Che bel giocatore. Non solo per il gol di pregevole fattura, ma per il lavoro duro contro i difensori italiani. Il ragazzo si farà…