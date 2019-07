Le pagelle dell'Algeria - Bennacer inventa, Mandi e Benlamri impeccabili

Risultato finale: Senegal-Algeria 0-1

M'Bolhi 6 - Ha vissuto partite più impegnative nonostante sia una finale, l'estremo difensore dell'Algeria subisce pochissimo e festeggia alla fine per la seconda Coppa d'Africa della storia algerina.

Zeffane 7 - Chiamato a sostituire Atal, il miglior terzino destro dell'Algeria. Non fa rimpiangere il compagno, anzi sfodera una grande prestazione salvando quasi un gol su un'iniziativa in solitaria di Sarr.

Mandi 7 - Il centrale del Betis si conferma anche nella finalissima, altra prestazione perfetta di uno dei pilastri della formazione di Belmadi. Letture perfette e mai alcuna sbavatura.

Benlamri 7 - Stesso discorso fatto per Mandi, è la sua Coppa d'Africa. Mette in fila una serie di prestazioni superbe, fa valere il fisico nei duelli con M'Baye Niang con l'ex Milan che esce chiaramente sconfitto.

Bensebaini 6 - Tanta corsa, tanta generosità ma abbastanza nervoso. Rischia di rovinare la sua prestazione con qualche intervento al limite del regolamento, si prende un giallo per l'eccesso di voga su Sarr.

Guedioura 5,5 - Che rischio che si prende alla metà della ripresa, tocca lievemente con il braccio su un traversone di Sarr. Per sua fortuna arriva il VAR che inverte la decisione iniziale dell'arbitro, prestazione comunque sottotono la sua.

Mahrez 5,5 - Fa compagnia a Sadio Mané come protagonista mancato di questa Coppa d'Africa ma la solleva da capitano dopo una partita non indimenticabile. Sabaly gli fa muro, viene poco servito dai compagni.

Feghouli 6 - Una partita in cui non trova mai la solita giocata per strappare sulla trequarti, si limita ad un lavoro sporco l'ex Valencia. Generoso come pochi ma non riesce ad incidere. (Dal 85' Tahrat sv).

Bennacer 6,5 - La giocata nel momento giusto, al secondo minuto imbecca il corridoio perfetto per lo scatto di Bounedjah che realizza la rete del vantaggio. Con il suo mancino può inventare di tutto.

Belaili 6 - Ci ha abituato a ben altre prestazioni dal punto di vista tecnico in questa Coppa d'Africa, stavolta ha meno spazio per rendersi pericoloso ma si sacrifica anche per dare una mano a Bensebaini. (Dal 84' Brahimi sv).

Bounedjah 6,5 - Alla prima occasione dopo due minuti, ignora Mahrez solo in area di rigore e scarica un destro che trova la deviazione di Sané sbloccando la sfida. La fortuna lo aiuta cancellando definitivamente l'errore dal dischetto dei quarti contro la Costa d'Avorio. (Dal 89' Slimani sv).