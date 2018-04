Le pagelle dell'Amburgo - Eurogol Hunt, Ito domina l'out mancino

Risultato finale: Amburgo-Schalke 3-2

© foto di Daniele Liggi/TuttoCagliari.net

Pollersbeck 6 - Difficile fare meglio sulla zuccata in mischia di Naldo, fa il possibile anche sul tap-in di Burgstaller. Allo scadere è protagonista con un gran riflesso su un'altra incornata di Naldo. Quasi play basso, interpretazione moderna del ruolo.

Sakai 6,5 - Dormiente nel primo tempo, dopo l'intervallo la svolta. Attacca, sfiora il gol con un diagonale di destro e commette pochi errori. Merito anche di Caligiuri, assenti ingiustificato della serata.

Papadopoulos 6 - Partenza ad handicap: rimedia un giallo dopo appena minuti. Ha il merito di non farsi condizionare: si prende un paio di rischi, ma incide in anticipo e giganteggia nei duelli fisici.

Van Drongelen 5 - Si perde Naldo sul primo gol, distratto anche su Goretzka, che apparecchia il raddoppio a Burgstaller. Resposabilità evidenti sui due sigilli dello Schalke, è l'anello debole della linea a quattro.

Douglas Santos 6 - Lunga gittata su una rimessa laterale che propizia il fortuito vantaggio di Kostic. Non esente da colpe sul momentaneo due a due di Burgstaller, in alcune circostanze trova il modo di sfondare.

Ito 7 - Impacchetta la marcatura di Holtby con un grande assolo. Il più ispirato nell'Amburgo: serpentine di difficile lettura per i centrali avversari, che faticano a disinnescarlo.

Hunt 7 - Risolve la gara con un meraviglioso siluro che si deposita all'incrocio. Rete pesantissima, oltre che incantevole: è più vivo il sogno salvezza dell'Amburgo.

Steinmann 5,5 - È lui ad incaricarsi della rottura delle trame avversarie. Pulizia del pallone non sempre efficace, in affanno quando pressato. Rimedia un giallo, e si riaccomoda in panchina. (Dal 73' Ekdal 6 - Nessun lampo, ma fa il suo con diligenza).

Holtby 6,5 - Fahrmann rimpalla il suo colpo di tacco, abile a recuperare la posizione e a ribadire in rete la palla del due a due. S'intende con i compagni ed è uomo copertina di questa gara.

Kostic 6,5 - Timbra il vantaggio di testa, approfittando di una dormita generale della difesa dello Schalke. Un paio di tagli centrali, non stacca mai la spina ed è spesso coinvolto in costruzione. (Dal 76' Jatta s.v.).

Waldschmidt 6 - Peso piuma, ma è un osso duro per i centrali dello Schalke. Fa la voce grossa quando necessario, con personalità. Ha l'occasione per colpire, ma spedisce alto da due passi. (Dall'80' Arp s.v.).