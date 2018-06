Le pagelle dell'Arabia Saudita - Al-Sahlawi delude, Al-Muaiouf incerto

Russia-Arabia Saudita 5-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Al-Muaiouf 4 - Offre tutto, fuorché certezze. E' costretto a prendere cinque volte il pallone dalla rete, spesso è troppo plastico, almeno su due dei cinque gol poteva far di più. Da dimenticare.

Al-Burayk 5 - Si fa saltare spesso e volentieri e non affonda in fase offensiva, se non in un'azione nel secondo tempo.

Osama Hawsawi 5 - Sempre in ritardo, pecca di poca attenzione per praticamente tutta la partita.

Omar Hawsawi 5 - Stesso discorso, con l'aggravante della poca lucidità anche nella fase d'impostazione. Fase, a dire il vero, molto poco frequente in questo match.

Al-Shahrani 6 - L'impegno c'è, su quella fascia non ha tanti problemi con Samedov. E in avanti spinge sempre, non c'è una sola circostanza in cui non dia manforte ai compagni. Il migliore.

Otayf 5 - Dovrebbe prendere per mano il centrocampo, invece si fa trascinare sotto dallo stesso reparto della Russia.

Salem 5,5 - Un paio di buoni cross e poco altro. Spesso si sacrifica però anche in fase difensiva.

Salman 5 - Non si vede praticamente mai. E' dall'inizio che non incide, nascondendosi dietro le maglie rosse della Russia.

Taiseer 4,5 - E' tra i peggiori. Una stupidaggine dietro l'altra, sempre deconcentrato, perde una marea di palloni a centrocampo.

Yahia 5 - Ci si aspettava tanto da lui, ma soltanto nel primo tempo riesce a combinare con i compagni, poi scompare un po'. Dal 74' Hatan s.v.

Al-Sahlawi 4,5 - Sarebbe il più talentuoso della nazionale, ma oggi non lo dimostra per niente. Impalpabile, si vede per i primi dieci minuti e basta. Dall'84' Muhannad s.v.