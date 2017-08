Le pagelle dell'Argentina - Bene Leo Messi, in ombra sia Dybala che Icardi

Risultato finale: Uruguay-Argentina 0-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Romero 6 - Una respinta corta stava per regalare il vantaggio all'Uruguay, si rifà con la parata seguente sul Matador Cavani.

Mercado 5,5 - Pecca di brillantezza il difensore del Siviglia, qualche imprecisione specie nel secondo tempo poteva costare cara all'Argentina.

Fazio 6 - Si prende il ruolo di leader difensivo dell'Albiceleste sfoderando una buona prova, Cavani gli crea anche pochi problemi.

Otamendi 6 - Il centrale argentino sbaglia poco e si lancia anche in qualche sortita offensiva, senza infamia e senza lode la sua prestazione.

Acuna 5 - Quella del Centenario è una gara da dimenticare assolutamente in fretta per l'esterno argentino, sbaglia una serie incredibile di appoggi prima del cambio. (Dal 61' Acosta 6 - All'esordio in Nazionale si mette in luce con qualche interessante accelerazione, di certo meglio del compagno sostituito).

Biglia 6 - Tutte le azioni dell'Argentina passano prima dai piedi del rossonero, catalizza l'azione nel tentativo di creare spazi per i compagni.

Pizarro 6 - L'uomo d'ordine del centrocampo Albiceleste, il mediano del Siviglia fa a coprire i buchi lesinando anche qualche intervento ai limiti del regolamento.

Di Maria 5 - Prova sottotono del Fideo, viene servito spesso dai compagni sulla corsia mancina ma viene sempre murato da Martin Caceres. (Dal 90' Correa sv).

Messi 6,5 - Dalle sue accelerazioni e dalle sue invenzione dipende il destino dell'Argentina, bene nella prima frazione mentre nella ripresa sfiora la rete su calcio di punizione.

Icardi 5,5 - Gli viene negato un rigore solare per un intervento in ritardo di Godin, può recriminare per essere stato servito poco dai compagni di squadra.

Dybala 5,5 - La Joya non è in giornata di grazia, nel primo tempo regala un fraseggio corto con Messi per sfondare il muro della Celeste. Poca cosa invece nella ripresa. (Dal 71' Pastore 6 - Entra e si becca il giallo, prova qualche timida giocata).