Le pagelle dell'Argentina - Messi mal supportato, difesa a disagio

Argentina-Venezuela 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Romero 5 - Gli si può rimproverare di essere uscito in maniera avventata sul gol del Venezuela. In tanti, in Argentina, chiedono un altro portiere titolare.

Mascherano 5 - E' costretto sempre ad inseguire gli attaccanti avversari. Sintomo di mancanza di tempismo e di condizione stasera.

Fazio 5,5 - Malgrado la sua altezza, perde troppi duelli aerei. Tiene però bene la posizione il più delle volte, al netto di qualche disattenzione.

Otamendi 5 - E' sempre a disagio quando c'è il pallone dalle sue parti. Non dà per niente sicurezza al reparto.

Acosta 6,5 - Schierato a sorpresa dal primo minuto, si comporta bene da esterno, facendo entrambe le fasi con grande abnegazione. Copre con qualità la corsia destra. Dal 63' Benedetto 5,5 - Non entra bene in partita e diventa l'alter ego dell'impalpabilità.

Banega 5,5 - Bene nel primo tempo, ma nella ripresa mostra di essere in ritardo di condizione. Nella ripresa perde anche precisione.

Pizarro 6 - Se la cava bene in mediana. Buon impatto sulla partita nel primo tempo, nonostante non sembrasse dover giocare.

Di Maria 6 - Poco più di venti minuti giocati ad un buon livello prima dell'infortunio. Sfortunato in nazionale. Dal 26' Acuna 6 - Entra nell'azione del gol, discreto impatto sulla partita.

Messi 6,5 - Il solito talento mostrato, con tanti numeri di classe. A tratti manda al manicomio la difesa avversaria, ma è troppo isolato. Supportato malissimo.

Icardi 6 - In Argentina già lo paragonano ad Higuain, che in nazionale non ha una bella nomea. Si vede troppo poco, anche se in qualche modo mette lo zampino sul gol decisivo, quello del pareggio. Dal 75' Pastore s.v.

Dybala 5,5 - Si accende ad intermittenza. Combina benissimo con Messi, ma soltanto in determinati momenti. Non gioca male, ma ci si aspettava qualcosa in più.