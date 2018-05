Le pagelle dell'Arsenal - Aubameyang straripante. Lacazette incisivo

Risulto finale: Arsenal-Burnley 5-0

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Čech 6,5 - Custodisce la propria porta inviolata rispondendo presente ogniqualvolta chiamato in causa.

Héctor Bellerín 7,5 - Percorre regolarmente la fascia destra recapitando, prima a Lacazette poi ad Aubameyang, un paio d'assist decisivi.

Chambers 6 - Gioca diligentemente al fianco di Mavropanos non commettendo grosse sbavature in fase difensiva (dal 77' Mertesacker sv - Prende il posto di Chambers nel finale non né tempo né modo di farsi valutare adeguatamente).

Mavropanos 6 - Capeggia la retroguardia dei Gunners conferendo la giusta solidità alla propria squadra.

Kolasinac 7,5 - Controlla disciplinatamente la corsia di sinistra firmando, con un bel diagonale, la rete del 3-0.

Wilshere 7 - Abbina quantità e qualità in mezzo al campo servendo a Kolasinac un prezioso assist (dal 71' Ramsey 6 - Subentra a Wilshere giocando ordinatamente a centrocampo).

Xhaka 6 - Dona la giusta dose di muscoli ed interdizione lungo la mediana lavorando generosamente per la squadra.

Mkhitaryan 6,5 - Punta diverse volte l'uomo sfiorando, un paio di volte, la rete personale.

Iwobi 7,5 - Interpreta anarchicamente il ruolo di trequartista realizzando, nella ripresa, la rete del 4-0.

Aubameyang 8,5 - Domina la fascia di sua competenza trascinando i Gunners alla vittoria con una doppietta ed un assist.

Lacazette 8 - Svaria lungo l'intero fronte d'attacco rendendosi protagonista di un gol ed un assist (dal 71' Welbeck 6,5 - Sostituisce Lacazette facendo tramare il palo nel finale).