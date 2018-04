Le pagelle dell'Arsenal - Ramsey da sogno, opaco Bellerin

Risultato finale: Arsenal-Cska Mosca 4-1

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cech 6 - Non può nulla sul gol di Golovin. Per il resto non si fa sorprendere delle azioni moscovite.

Bellerin 5.5 - Non convince in alcune letture del match. Spinge, ma concede anche tanto.

Koscielny 5.5 - Una sua chiusura causata dà il via al gol di Golovin. Anche in altre occasioni non convince.

Mustafi 6.5 - Il migliore del pacchetto difensivo. Non sbaglia praticamente nulla. Sempre lucido nei momenti chiave.

Monreal 6 - Meglio del suo compagno di fascia. Si propone anche al tiro.

Ramsey 8 - Il gol è meraviglioso, ma non solo. La doppietta è a suggello di una prestazione a centrocampo. Anima dell'Arsenal.

Xhaka 6 - Tocca tanti palloni in mezzo al campo, non sempre è lucido in alcuni frangenti, sbaglia un po' troppo.

Mkhitaryan 6 - Prova senza infamia e senza lode. Più incisivo nella prima parte di gara rispetto alla seconda. (Dal 61' Iwobi 6.5 - Mezz'ora niente male)

Ozil 7.5 - Due assist, azioni da manuale, conclusioni pericolose. Anche il tedesco, pur non segnando, è in forma.

Wilshere 6.5 - Prima parte sonnacchiosa, poi va a strappi, ma non lesina l'impegno. (Dal 74' Elneny 6 - Tiene la posizione senza strafare)

Lacazette 7.5 - Un rigore, un gol su azione. Una bella partita, sempre nel vivo dell'azione. (Dal 74' Welbeck 6 - Ci prova, ma non è fortunato).