Le pagelle dell'Arsenal - Sokratis il migliore, Lichtsteiner ingenuo

Risultato finale: Arsenal-Manchester City 0-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cech 6.5 - Non vede partire la sassata scagliata da Sterling, mentre si supera sulla punizione pericolosa di Mahrez ed il tap-in di Laporte; nel primo tempo, inoltre, rischia un’autorete clamoroso. Nel secondo è formidabile su Aguero.

Bellerin 5.5 - Spinge molto sulla destra e spesso arriva anche nei pressi dell’area di rigore avversaria. In fase difensiva, però, lascia lacune ovunque: Mendy e Sterling ne approfittano.

Sokratis 6.5 - Lotta come un leone su ogni pallone, rende la partita più complicato del previsto ad Aguero. E’ uno dei pochi a non “cascare” nelle finte degli avversari. Promosso.

Mustafi 5.5 - Si lascia superare con estrema facilità dagli attaccanti avversari, non è la sua miglior partita da quando gioca in Inghilterra. Se c’è qualcuno a cui deve porgere ringraziamenti, questo è Sokratis.

Maitland-Niles 5.5 - Nel primo tempo è costretto ad alzare bandiera bianca poco dopo la mezzora a causa di un problema fisico. Fino a quel momento, però, non ha entusiasmato. (Dal 31’ Lichtsteiner 5.5 - Da una sua disastrosa marcatura arriva il raddoppio di Bernardo Silva. Poi prova a riscattarsi in avanti, ma i suoi cross vengono tutti neutralizzati.)

Guendouzi 5.5 - Emery lo schiera a sorpresa dal 1’ e lui, con grande voglia di fare, si mette subito in mostra con un paio di recuperi importanti. Qualche svarione imbarazzante nella ripresa, come quando permette ad Aguero di presentarsi a tu per tu con Cech.

Xhaka 6 - Il pallone, in fase d’impostazione, parte sempre dai suoi piedi: tanti lanci lunghi, ma quasi tutti nel vuoto e non tanto per suoi demeriti. Uno dei migliori. (Dal 70’ Torreira 6 - Buona la prima anche per l'ex Samp, che entra in campo con la giusta cattiveria.)

Mkitaryan 4.5 - Qualche buona giocata, ma per lunghi tratti di partita cala d’intensità e quasi non si nota. Un po’ svogliato, ha poca intenzione di combattere.

Ramsey 5 - In fase di contenimento è lui il perno centrale dell’attacco, ma il suo pressing è quasi inutile e non costringe al cambio di tema tattico il City. Poi Emery lo toglie ad inizio ripresa. (Dal 55’ Lacazette 5 - Ha almeno tre limpide occasioni per segnare e riaprire il match, ma se le divora entrambe in maniera clamorosa.)

Ozil 5.5 - Gioca più da mezzala che da trequartista e la mossa in un certo senso paga. Emery gli dà maggiori libertà, lui ripaga dando anche manforte in fase difensiva. Cala nel finale.

Aubameyang 5.5 - Un tiro innocuo nel primo tempo, nulla di che. Soffre maledettamente sul fronte d’attacco dei Gunners, perde quasi tutti i duelli con Laporte e Stones.