Le pagelle dell'Ascoli - Beretta firma ma non basta, bene Ninkovic

Risultato finale: Ascoli-Livorno 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Milinković-Savić 6 - Non si oppone sul rigore di Diamanti, poi si comporta bene senza commettere particolari sbavature.

Laverone 6 - Prova spesso la verticalizzazione, senza però trovare sempre la giusta precisione.

Brosco 6 - Dà fastidio sopratutto sui calci piazzati, ma non colpisce con decisione.

Padella 6 - Un paio di incertezze, ma nel complesso il suo rendimento è sufficiente.

D'Elia 6 - Si spinge poco in avanti, preferendo supportare la difesa.

Addae 6.5 - Manca il gol in un paio di occasioni, peccando di precisione.

Troiano 6 - Tanta fisicità al servizio della squadra, prova anche la conclusione ma gli manca precisione. (Dal 66' Casarini 6 - Entra in campo e fa il suo dovere, senza commettere sbavature).

Frattesi 6 - Quando si spinge in avanti mette in apprensione gli avversari, ma di fatti non colpisce.

Ninković 6.5 - Tanti assist e suggerimenti per i compagni che non approfittano.

Beretta 6.5 - Si muove tanto cercando di creare pericoli alla difesa avversaria, è lui a firmare il gol del vantaggio nel primo tempo. (Dal 72' Ngombo sv).

Rosseti 5.5 - Prova sempre a lavorare con i compagni di reparto, ma non trova sempre la giusta quadratura. (Dal 67' Ciciretti 5.5 - Poca vivacità alla manovra offensiva da parte sua).