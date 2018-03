Le pagelle dell'Ascoli - Buzzegoli decisivo, Pinto tarantolato

Risultato finale: Ascoli-Bari 1-0

© foto di Federico Gaetano

Agazzi 7 - Nel primo tempo, con un super intervento, nega l’1-1 ad Improta. Se l’Ascoli riesce a portare a casa i tre punti, lo deve anche a lui: sempre presente.

Padelli 6.5 - Tiene bene la posizione e rischia davvero poco contro Cissé: lo affronta a viso aperto e spesso riesce a fermarlo.

Mengoni 6.5 - Gioca praticamente appiccicato a Nené e tutto sommato gioca una buona partita a livello di attenzione e copertura degli spazi. Recupero importante.

Gigliotti 7 - Anche lui, come al resto dei compagni di reparto, sfodera una convincente prestazione in fase difensiva. Rischia davvero poco e nulla.

Mogos 6 - Si limita a dar manforte a Padelli in fase difensiva, cercando di neutralizzare un calciatore molto rapido come Cissé. Ci si aspettava qualcosina in più in fase di spinta.

Buzzegoli 7 - E’ il man of the match: sblocca l’incontro con un siluro imprendibile per Micai e mette la partita in discesa per la sua squadra. A centrocampo giganteggia, recuperando un buon numero di palloni.

Addae 6.5 - Sempre grande densità da parte dell’incontrista ghanese, che prova a rompere il gioco degli avversari anche con interventi al limite. Combattente.

Martinho 5 - E’ probabilmente una delle poche note stonate nella serata dell’Ascoli: lento e prevedibile, non riesce mai a dare qualità nelle giocate contro la sua ex squadra. (Dal 56’ D’Urso 6 - Entra bene in partita, lottando su ogni pallone a protezione di un importantissimo risultato.)

Pinto 7 - Tarantolato, desideroso di mettersi in mostra contro la squadra della sua Puglia. Fa avanti e indietro senza mai tirare il fiato, ottimo in entrambe le fasi di gioco. (Dall’85’ De Santis s.v.)

Varela 6.5 - Attacca come nessun altro la profondità, riesce sempre a mettere in difficoltà i due difensori centrali del Bari. Cosmi lo schiera dal 1’, lui ripaga la fiducia con una bella partita. (Dal 58’ Clemenza 6 - Anche lui aiuta i compagni di squadra durante il forcing finale del Bari.)

Monachello 5.5 - Rispetto a Varela, lui va più incontro al pallone. Cerca di far salire la squadra e soprattutto prova più volte a lasciare il segno, ma senza successo: ha almeno un paio di occasioni, ma se le divora.