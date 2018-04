Le pagelle dell'Ascoli - Centrocampo sottotono, Varela non si vede

Risultato finale: Foggia-Ascoli 3-0

© foto di Federico Gaetano

Agazzi 5 - Fa ciò che può, tenendo a galla la propria squadra fino a quando i rossoneri non decidono di infierire. Incolpevole su entrambe le reti siglate nel primo tempo. Nella ripresa atterra in area Deli e si fa espellere, lasciando i compagni in inferiorità numerica.

Padella 5.5 - Corre qualche rischio di troppo dalle sue parti, anche perché spesso Mogos non lo aiuta in copertura su Kragl. Non impeccabile.

Mengoni 5 - Cerca di murare tutti i tentativi di Nicastro e compagni: nei primi venticinque-trenta minuti ci riesce. Dopodiché, insieme ai compagni di reparto, lascia troppi spazi agli avversari.

Gigliotti 5 - Anche lui non è particolarmente reattivo nell’azione che porta al gol di Mazzeo. Poi, probabilmente non al top, esce durante l’intervallo. (Dal 46’ Cherubin 6 - Regge all’urto nella ripresa, prova a contenere Mazzeo.)

Mogos 5.5 - Si vede poco nella metà campo avversaria, un po’ come l’intero Ascoli in realtà. In difesa spesso si ritrova a rincorrere gli avversari: Kragl è indomabile.

Addae 5 - Quando può tenta sempre l’anticipo sui centrocampisti avversari, anche al costo di rischiare l’intervento falloso. In mezzo al campo, però, perde quasi tutti i duelli.

Buzzegoli 5 - Meno preciso rispetto al solito, sbaglia un paio di aperture con errori non da lui. E soprattutto macchia la propria prestazione con un tacco ingenuo ed inutile che dà il via all’azione del 2-0. (Dal 46’ Kanouté 5.5 - Cosmi lo butta nella mischia per avere un po’ di freschezza in mezzo. Inizialmente la mossa sembra pagare, dopo il 3-0 si spegne come al resto dei compagni.)

Baldini 5 - Non una partita da ricordare per lui, schierato da Cosmi come mezzala nel centrocampo a cinque. Perde un po’ di qualità ed imprevedibilità e nella ripresa viene sacrificato per il terzo ed ultimo cambio, questa volta obbligato. (Dal 55’ Lanni 7 - Si fa subito trovare pronto, parando a Mazzeo il rigore del possibile 3-0. Pochi secondi dopo è incolpevole sul tap-in vincente di Loiacono.)

Mignanelli 5.5 - In difesa ha il suo ben da fare contro Zambelli, che in alcuni casi sembra avere una marcia in più. In fase offensiva, invece, è uno dei più propositivi: non fa mai mancare il proprio apporto in zona d’attacco.

Varela 5 - Si muove molto, ma non riesce a dare profondità. Gira un po’ a vuoto tra le maglie rossonere, non riesce a combinare e creare qualcosa di buono con Monachello.

Monachello 5.5 - Anche lui non è particolarmente brillante: Camporese e Calabresi non lo perdono di vista un secondo, fatica a far salire la squadra e non riesce a lasciare il timbro sulla partita.