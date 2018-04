Le pagelle dell'Ascoli - D'Urso vale un punto, Padella sorpreso due volte

Risultato finale: Ascoli - Perugia 2-2

© foto di Federico Gaetano

Agazzi 6,5 - Si arrende al primo tiro ma non ha colpe. Attento due volte su Diamanti, anche sul secondo tap-in di Cerri non può nulla. Reattivo nel finale su Belmonte.

Padella 4,5 - Si perde colpevolmente Cerri sul gol che sblocca la partita. Anche sulla seconda marcatura del centravanti umbro risulta sorpreso. Due errori pesanti.

Gigliotti 6,5 - Rimpiazza all'ultimo istante l'infortunato Mengoni ed è una scelta che premia Cosmi. Controlla alla perfezione a vista Di Carmine e mura molti tiri.

Cherubin 6 - Dalla sua parte i pericoli non arrivano così costantemente, anche se forse sul gol iniziale di Cerri è un po' fuori posizione. Sufficiente nel complesso.

Mogos 6,5 - Rincorre generosamente Cerri per evitare lo 0-1, senza successo. Quindi impegna Leali di testa. Grandi meriti nell'azione del 2-2.

Addae 7 - Approfitta del pasticcio di Leali e con un gran sinistro insacca in rete il gol del pari. Rischia di regalare un gol agli umbri ma Pajac lo grazia.

Kanouté 6 - Suo il primo tiro in porta ascolano: ci prova da lontanissimo, blocca in due tempi Leali. Ha buone capacità balistiche ma alla lunga finisce per spegnersi.

D'Urso 7 - È la sua zampata in area di rigore a regalare almeno un punto alla sua squadra. Arrivata in una partita sì di generosità, ma non sempre brillantissima.

Mignanelli 6 - Spinge con frequenza sulla fascia sinistra, anche se non sempre riesce a trovare il guizzo o la precisione nei tanti cross serviti. Fuori per primo. (dal 55' Florio 6 - Ci mette il fisico per limitare Mustacchio. In fase propositiva non lo si vede quasi mai ma il suo contributo è sufficiente).

Lores Varela 6 - Protagonista di tanti duelli sul rettangolo verde, nonostante il fisico minuto non si tira mai indietro. Esce nel finale, piuttosto provato fisicamente. (dal 74' De Feo 5,5 - Entra nel momento di maggiore sofferenza della sua squadra e non è in grado di portare i suoi su stabilmente. Non era facile, però).

Monachello 5,5 - Era tra i più attesi dei suoi, invece lo si vede pochino. Più che altro lavora di sponda e sacrificio. Un solo tiro, molto largo, prima di uscire. (dall'85' Ganz s.v.)