Le pagelle dell'Ascoli - Martinho ci prova, Ganz delude

Risultato finale: Venezia-Ascoli Picchio 1-0

Agazzi 6 - Grande intervento su Geijo a ripresa inoltrata, non indovina però la traiettoria del penalty.

De Santis 5 - Dalle sue parti il Venezia fa sempre un po’ di fatica a dialogare, ma l'espulsione macchia la sua prestazione.

Mengoni 6 - Morde costantemente le caviglie degli attaccanti avversari provando a non farli girare, ma non basta ad evitare la sconfitta.

Cherubin 5.5 - Poco convinto in alcuni interventi, non sempre riesce a tenere a bada i calciatori del Venezia.

Mogos 6 - Difende in maniera ordinata senza lasciare scoperta la sua zona di competenza neanche in fase di possesso palla.

Carpani 5 - Troppo frenetico nel primo tempo, cala alla distanza fino a scomparire completamente dalla fase offensiva dell’Ascoli.

Buzzegoli 6 - Le sue doti di ragionatore a metà campo non emergono in alcune fasi di gioco per lo scarso movimento dei suoi compagni senza palla. Lascia il campo zoppicante ad inizio ripresa. (Dal 53’ Kanouté 5.5 – Poco concreto.)

Addae 6 - Grandi doti fisiche a disposizione, non sempre sfruttate a dovere, ma è comunque una risorsa importante per Cosmi.

Martinho 6.5 - Uno dei migliori dell’Ascoli con più di un guizzo a provare di scombinare la retroguardia del Venezia. (Dal 75’ Mignanelli SV.)

Monachello 6 - Nonostante i movimenti costanti su tutto il fronte d’attacco, non riesce ad incidere come vorrebbe.

Ganz 5 - Prestazione deludente anche per lo scarso rifornimento dei compagni, ma fa ben poco per mettersi in mostra. (Dal 63’ Rosseti 5 - Mai in evidenza nella porzione di match a disposizione)