Le pagelle dell'Ascoli - Monachello trascinatore, Varela ispirato

Risultato finale: Cremonese-Ascoli 1-2

Agazzi 6 - Non può nulla sulla conclusione di Camarà.

Padella 6.5 - E’ il migliore del pacchetto arretrato dell’Ascoli. Bravo a metterci una pezza quando gli altri non ne hanno più.

Gigliotti 6 - Castrovilli non è di certo un cliente semplice, ma col passare dei minuti riesce ad allontanarlo dall’area di rigore.

Cherubin 6 - Buona gara la sua, non commette grandi errori nonostante i numerosi affondi dei calciatori della Cremonese.

Mignanelli 6 - Si trova bene con Varela quando c’è da spingere e lavorare ai fianchi la Cremonese.

Addae 6 - Dà sostanza in mezzo al campo, disputa una gara di sacrificio.

Buzzegoli 6 - Parte in sordina, emerge col passare dei minuti. Nel finale è importante il lavoro di filtro.

Kanoute 6 - I suoi inserimenti si confermano un’arma importante per lo sviluppo della manovra dell’Ascoli. Dall’83’ Castellano SV.

Florio 6.5 - Torna titolare dopo diversi mesi e sfodera una prestazione molto convincente. E’ lui a conquistare il rigore che porta all’1-1. Dal 64’ Mogos 6 - Entra col piglio giusto e sfiora il gol.

Varela 7 - Manda in crisi la difesa della Cremonese con la sua imprevedibilità. Funziona a meraviglia l’intesa con Monachello. Dal 60’ Clemenza 5.5 - Ha due buone occasioni per archiviare in anticipo il match, ma le sciupa.

Monachello 7.5 - E’ il protagonista della rimonta di questo pomeriggio. Due reti da killer d’area di rigore, è un vero trascinatore.