Le pagelle dell'Ascoli - Varela il migliore, Addae sbiadito

Risultato finale: Spezia-Ascoli 1-1

Agazzi 6 - Incolpevole sul colpo di testa di Marilungo.

Padella 6 - Costretto agli straordinari per i continui affondi di Lopez, ne esce indenne anche grazie all’aiuto di Mogos.

Mengoni 6 - Qualche difficoltà quando Forte prova ad sgusciare in velocità, ma nel complesso raggiunge la sufficienza. Dal 62’ De Santis - Buon impatto sul match.

Gigliotti 6 - Fa a sportellate con Granoche, ricorrendo a tutti i suoi centimetri. Dal 74’ Ganz 6 - Entra in campo col piglio giusto.

Mogos 6 - Ha di fronte un cliente davvero scomodo come Lopez, ma se la cava molto bene, pur sacrificando qualcosa in fase propositiva.

Addae 5.5 - Non si prende grosse responsabilità nello sviluppo del gioco e non riesce a far prevalere la sua grossa stazza a metà campo, anche – probabilmente - a causa di un colpo subito ad inizio match.

Buzzegoli 6 - Partita di grande sostanza in mezzo al campo, esce quando Cosmi decide di spingere sull'acceleratore. Dal 57’ Varela 6.5 - Regala il pareggio ai suoi con un bel tiro al volo nel finale di gara, ma c’è la complicità di Manfredini.

D’Urso 6 - Buona intensità in mediana, poco propositivo quando ci sarebbe spazio per provare ad impensierire la difesa dello Spezia.

Pinto 5 - Nonostante Augello non attacchi la profondità, non riesce a colpire da quel lato.

Clemenza 5 - Un solo guizzo degno di nota, nel primo tempo tra l’altro. Paga gli 85’ disputati due giorni fa con l’Under 20 italiana in Repubblica Ceca.

Monachello 5.5 - Quasi mai messo dai compagni in condizione di far male allo Spezia, non incide come vorrebbe e dovrebbe.