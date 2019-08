Le pagelle dell'Aston Villa - Heaton bersagliato. McGinn caparbio

Risultato finale: Tottenham-Aston Villa 3-1

© foto di Gaetano Mocciaro

Heaton 6 - Limita considerevolmente il passivo a discapito della sua squadra dimostrandosi incolpevole in occasione delle tre reti avversarie.

El Mohamady 6 - Controlla disciplinatamente la fascia destra non commettendo grosse sbavature sotto l'aspetto difensivo.

Mings 6,5 - Macchia lievemente la sua prestazione, caratterizzata da numerose chiusure difensive e dall'assist a McGinn, scansandosi, in maniera colpevole, sul destro a giro di Ndombele.

Engels 6 - Gioca al fianco di Mings alternando buone chiusure difensive a momenti di smarrimento.

Taylor 5,5 - Pattuglia la corsia di sinistra patendo, il più delle volte, le sortite offensive avversarie.

McGinn 7 - Abbina quantità e qualità lungo la mediana dei Villans firmando caparbiamente la rete del momentaneo 1-0 per gli uomini di Smith.

Hourihane 5,5 - Tocca un esiguo numero di palloni non prendendosi particolari responsabilità in mezzo al campo (dall'82' Douglas Luiz sv - Subentra ad Hourihane non riuscendo, per questioni di tempo, a farsi notare come potrebbe).

Trezeguet 6 - Inizia vivacemente lungo la fascia di competenza calando, in maniera progressiva, con il passare dei minuti (dal 59' Jota 5,5 - Sostituisce Trezeguet disputando una prestazione piuttosto anonima).

Grealish 5 - Perde il sanguinoso pallone da cui nasce il 3-1 firmato da Kane macchiando indelebilmente la sua prestazione.

El Ghazi 5,5 - Salta sporadicamente il diretto marcatore puntando più all'estetica che all'efficacia nei suoi tentativi di dribbling.

Wesley 5 - Deambula lungo l'intero fronte d'attacco non ricevendo grossi rifornimenti offensivi (dal 74' Kodjia 5,5 - Prende il posto di El Ghazi non creando grossi pericoli alla retroguardia di Pochettino).