Le pagelle dell'Atalanta - Bene de Roon e Barrow

Risultato finale: Atalanta-Torino 2-1

Berisha 6 - Inoperoso nel primo tempo, poco può sul gol di Ljajic nella ripresa.

Toloi 6 - Tanta grinta e interventi al limite, ma sullo scontro fisico ha quasi sempre la meglio.

Caldara 6.5 - In mezzo alla difesa non sfigura, tiene a bada Belotti, anche se in realtà, il lavoro da fare non è tantissimo.

Mancini 6 - Fronteggia con furore l'avversario. (Dal 82' Bastoni s.v. )

Hateboer 6 - Ci mette tutto quello che ha, ma non è un pomeriggio positivo, un po' in debito d'ossigeno. Fuori dopo 45'. (Dal 46' Castagne 6.5 - Molto più ficcante rispetto al compagno. Corre tanto, dà l'assist a Gosens e sfiora anche il gol.

de Roon 7 - Gara giudiziosa, senza tanti fronzoli. Tatticamente prezioso, corre fino all'ultimo. Il migliore in campo.

Freuler 7 - Buon primo tempo con tanti palloni toccati e più volte al cross. Si integra bene con il compagno olandese. Nella ripresa mette dentro un bel gol, secondo consecutivo.

Gosens 6.5 - Volenteroso, macina chilometri sulla fascia. Bene soprattutto nel primo tempo.

Cristante 6.5 - Gioca tra le linee e non sfigura. Bene in entrambe le fasi, tira e dà assist ai compagni.

Barrow 7 - Non è più una sorpresa. Nel primo tempo impegna più di una volta Sirigu e tiene in allarme la difesa ospite. L'assist per Freuler è da applausi. (Dal 86' Cornelius s.v. )

Gomez 6.5 - Si dà da fare, con il suo solito movimento, due volte al tiro, dai suoi piedi passano le fortune orobiche.