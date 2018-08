Le pagelle dell'Atalanta - Gomez ci prova, Barrow delude

Risultato finale: Atalanta-Copenaghen 0-0

Gollini s.v. Dalla sua porta vede l'assalto infruttuoso dei suoi compagni. Spettatore non pagante della gara. Il Copenaghen fa gara di difesa.

Toloi 6.5 - Una roccia in difesa, bene anche in fase di proposizione. Si fa vedere al cross e anche sugli angoli.

Mancini 6.5 - Bella prova del difensore centrale che sfrutta l'occasione annullando gli avversari. Non sbaglia nulla.

Masiello 6.5 Guida con esperienza la difesa. Non concede nulla agli avversari. Le prende e le dà fino al 90'.

Hateboer 6 - Non sempre è lucido in fase offensiva. Ci prova anche lui al tiro senza fortuna. (Dal 94' Castagne s.v. )

de Roon 6.5 - Più che buona la prima frazione con tanti palloni recuperati. Meno pungente nella ripresa, ma non molla fino alla fine.

Freuler 6 - Gioca un match giudizioso, al tiro nel primo tempo, poi si assesta e contribuisce all'assalto finale.

Gosens 6 - Prestazione in crescendo per l'esterno: si fa preferire nella ripresa dove va anche al tiro e sfiora in due occasioni il gol.

Pasalic 5.5 - Ha una grande occasione, ma non è fortunato. Si muove tra le linee non sempre con efficacia. Fuori per scelta tecnica dopo 45'. (Dal 46' Zapata 5.5 - Tante motivazioni, ma non basta. Spreca una buona azione alla fine.)

Gomez 6.5 - Non c'è il Papu show contro il Frosinone, ma l'argentino è sempre vispo anche se poco cercato dai compagni nel primo tempo. Meglio nella ripresa, ma non è serata.

Barrow 5 - Aveva una grande chance dall'inizio, ma la spreca. Si intestardisce su alcune giocate e pasticcia un po' troppo davanti a Jaronen. Rimandato, ma è giovane e crescerà. (Dall'80' Cornelius s.v. - )