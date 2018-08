Le pagelle dell'Atalanta - Pasalic e Zapata su tutti

Risultato finale: Atalanta-Hapoel Haifa 2-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gollini 6 - Attento tra i pali. Bravo a fine primo tempo. Se la gioca con Berisha.

Djimsiti 6.5 - Potrebbe andare via nelle ultime ore di mercato, ma si dimostra utile alla causa. Sfiora il gol, preciso in difesa.

Mancini 6 - Continua ad essere sempre più sicuro. Valida alternativa nel reparto difensivo.

Masiello 6 - Guida con esperienza il reparto arretrato. Si fa vedere, come consuetudine, anche al tiro.

Castagne 6.5 - Sulla fascia si dà da fare. La gara non è particolarmente complicata: lui fa il suo con diligenza ed è bravo nell'assist a Zapata.

Pessina 6.5 - Meno arrembante, meno appariscente, ma costante riferimento in mezzo al campo. Poche partite e già ha convinto Gasperini.

Freuler 6 - Gioca un match giudizioso senza particolari squilli. (Dal 78' Valzania 6 - Buon impatto sulla gara. Darà il suo contributo anche nel corso della stagione)

Reca 6 - Nuovo acquisto deve ancora ambientarsi, ma può essere una valida alternativa sulla fascia.

Pasalic 7 - In attesa del ritorno di Ilicic e del lancio di Zigoni, il numero 88 si candida per un ruolo alla Cristante: oggi in versione assist-man. Gioca a tutto campo. Da seguire.

Zapata 7 - Con un attaccante di razza il gioco di Gasperini può solo giovarne. Attenzione perché il colombiano può andare non solo in doppia cifra, ma fare una bella stagione. (Dal 86' Cornelius 6.5 - Entra e segna. Meglio di così?)

Gomez 6 - Meno scintillante rispetto ad altre prove, ma il Papu è ormai una garanzia: sfiora il gol, corre per due. (Dal 83' Barrow s.v. - )