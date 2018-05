Le pagelle dell'Athletic - Bentornato Muniain, Williams tra i migliori

Risultato finale: Athletic Bilbao-Betis 2-0

© foto di Alterphotos/Image Sport

Kepa 6.5 - Nel primo tempo non viene mai chiamato in causa dagli attaccanti del Betis; nella ripresa, invece, compie una super parata sulla botta da fuori di Fabian. Poi ci pensano i pali della porta a salvarlo.

Nunez 6 - Tiene bene la posizione e non si lascia sorprendere dai movimenti degli avversari. Deciso negli interventi, bravo nelle letture.

Yeray 6.5 - Insuperabile nell’uno contro uno, vince quasi tutti i duelli contro Sanabria e Loren. Un vero e proprio baluardo difensivo per Ziganda.

Inigo Martinez 6 - Anche lui, come i due compagni di reparto, rischia poco e nulla contro gli attaccanti del Betis. Bene anche in fase d’impostazione quando c’è da far ripartire da dietro l’azione.

Lekue 6 - Gioca a tutta fascia, arrivando spesso e volentieri sul fondo. Fa bene entrambe le fasi di gioco, anche se nel secondo tempo cala un po’ d’intensità.

Benat 6.5 - Solito regista dell’Athletic Bilbao: dà equilibrio e qualità nel settore centrale del campo, ha una visione di gioco fuori dal normale. (Dal 63’ Iturraspe 6 - Dà manforte nella fase finale dell'incontro.)

Rico 6.5 - Corre per tutto il campo senza mai tirare il fiato: aggredisce alto il portatore di palla avversario, recupera una quantità industriale di palloni e colpisce anche una traversa.

Saborit 6.5 - Macina chilometri sulla sinistra, creando sempre superiorità numerica con Muniain: tanti cross, quasi tutti ben calibrati verso il cuore dell’area di rigore e non sfruttati dai compagni. (Dal 73’ Cordoba 6 - Qualche buono spunto nei minuti finali, anche se ha poco tempo per mettersi in mostra.)

Muniain 7 - Si accende ad intermittenza, la sua partita è fatta di fiammate improvvise e lunghe pause. E non potrebbe essere altrimenti dopo aver ritrovato il posto da titolare dopo sette mesi. Non è costante, ma nel secondo tempo trova la rete che rompe il ghiaccio e sblocca il match. Una liberazione. (Dall'83' Susaeta s.v.)

Williams 7 - Con la sua velocità crea più di un pericolo alla retroguardia del Betis ed è sfortunato quando il suo potentissimo tiro si ferma sulla traversa della porta difesa da Lopez. Nel finale confeziona l'assist per il 2-0 di Aduriz.

Aduriz 7 - Gioca da centravanti vero, sempre sulla linea del fuorigioco. Allunga gli avversari, fa salire la squadra ed in più occasioni sfiora il gol. Gol che nel primo tempo gli viene ingiustamente annullato, ma che trova in pieno recupero.