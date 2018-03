Le pagelle dell'Athletic Bilbao - Attacco inconsistente, ok Kepa

Risultato finale: Barcellona-Athletic 2-0

Kepa 6 - Prova a tenere a galla i suoi fin quando può. Poi cade sotto i colpi di Alcacer e Messi, ma è l’ultimo dei colpevoli.

De Marcos 5 - Raramente riesce ad opporre resistenza alle discese in tandem di Coutinho e Jordi Alba e dalla sua zona di competenza nasce l’azione che porta al gol di Alcacer.

Inigo Martinez 5.5 - Quasi sempre in ritardo sugli avversari, non riesce quasi mai stoppare gli assalti degli attaccanti del Barcellona. Senza Yeray sembra quasi la brutta copia di quello apprezzato con la Real Sociedad.

Nunez 5.5 - Provoca continuamente Umtiti quando il francese va a saltare in area e soprattutto si fa saltare con estrema facilità da Messi e Coutinho.

Saborit 6 - Prova a duellare ad armi pari contro Dembele e spesso riesce ad avere la meglio contro il francese. Ovvio, però, che qualcosa è costretto a concedere.

Benat 5 - Fa enormemente fatica a dare il via alle ripartenze, lui che invece dovrebbe accendere la luce. Non gira, come al resto dei compagni. (Dal 46’ Iturraspe 6 - Ha un buon impatto con la partita, crea densità in mezzo al campo.)

San José 5 - Lui, invece, viene schierato per cercare di rompere il gioco avversario e mostrare i muscoli in mediana. Invece apre la porta alle ripartenze del Barça.

Lekue 5.5 - Si abbassa molto per cercare di dar manforte in fase difensiva e di conseguenza perde di efficacia in avanti. Si nota molto poco negli ultimi trenta metri, non riesce a lasciare il segno.

Raul Garcia 5 - Pronti-via e l’Athletic Bilbao incassa la rete dello 0-1. Lui, quasi rassegnato, perde la concentrazione ed inizia a passeggiare in campo. Non riesce a dare qualità.

Susaeta 5 - Anche lui proprio non riesce ad entrare in partita, anche perché il Barcellona non dà modo all’Athletic Bilbao di giocare al calcio. Impalpabile. (Dal 63’ Williams 5.5 - Prova ad accendersi negli ultimi trenta metri, ma mette in serie una quantità industriale di errori.)

Merino 5 - Ziganda incomprensibilmente lo schiera come ‘falso nove’, nella speranza di non dare punti di riferimento alla difesa del Barcellona. In realtà non riceve quasi mai il pallone e non riesce a creare pericoli alla retroguardia avversaria. (Dal 71’ Aduriz 5.5 - Lento e macchinoso, non riesce a rendersi protagonista nel finale.)