Le pagelle dell'Athletic Bilbao - Male De Marcos, si salva Raul Garcia

Athletic Bilbao-Deportivo La Coruna 2-3

© foto di Alterphotos/Image Sport

Arrizabalaga 6 - Tre gol subiti, ma senza grosse responsabilità. Poi viene chiamato in causa ben poche volte.

De Marcos 4,5 - Terribile. Dalle sue parti il Deportivo La Coruna attacca con costanza, ha grosse responsabilità su tutte le reti del Deportivo La Coruna.

Etxeita 5 - Anche lui nel primo tempo partecipa al disastro difensivo che consente ai galiziani di trovare il doppio vantaggio. Esce dal campo per un problema fisico che accusa nel primo tempo. dal 46' Yeray 6 - Si nota nel finale quando viene ammonito per delle proteste plateali, segno che non ha dovuto fare grandi interventi.

Martinez 6,5 - L'unico a salvarsi nel marasma difensivo a tinte biancorosse. Sempre attento negli interventi, nel finale sfiora anche il gol del pareggio.

Balenziaga 5,5 -Colpevole sulla rete di Borja Valle quando viene anticipato. Il Depor attacca meno dalle sue parti, ma anche lui è spesso in difficoltà.

Benat 5,5 - Da un giocatore come lui ci si aspetta sempre qualcosa in più, è mancata la sua qualità in mezzo al campo. dal 66' Muniain 5,5 - Energie nuove negli ultimi 20 minuti di partita, ma senza grossi sussulti.

San José 6 - Lavora bene in fase d'interdizione, svetta soprattutto nel secondo tempo.

Susaeta 6 - Il gol olimpico salva in parte la sua serata. Fatica nel primo tempo, viene fuori nella ripresa quando cresce tutta la squadra.

Raul Garcia 6,5 - Da solo si carica sulle spalle la squadra. Segna il primo gol, ci mette lo zampino (anche se falloso) nel secondo. Peccato non serva per portare a casa i tre punti.

Cordoba 5,5 - Ziganda lo sposta da destra a sinistra sulla trequarti, lui non riesce a pungere come vorrebbe il tecnico dell'Athletic. dal 46' Aduriz 5 - Entra per dare una svolta all'attacco, ma non riesce a combinare granché.

Williams 5 - Parte da prima punta, ma in realtà è un falso nueve. Questo lo porta a non essere mai pericoloso negli ultimi venti metri di campo.