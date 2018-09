Le pagelle dell'Athletic - De Marcos segna e salva, Susaeta al bacio

Risultato finale: Athletic - Barcellona 1-1

Simon 6,5 - Fondamentali le sue parate nel primo tempo, specialmente quelle che tengono a bada uno scatenato Suarez. Dopo tanti super interventi, un'incertezza fa nascere il gol del pareggio.

De Marcos 7,5 - Segue l'azione del vantaggio fino in fondo, partendo dalla sua difesa. Il giusto premio non poteva che essere il gol dello 0-1. Non gli basta: salva anche sulla linea su Messi.

Yeray 6,5 - Spesso e volentieri sollecitato dalle folate offensive dei blaugrana, tiene con discreta attenzione fino in fondo. E ciò nonostante il giallo di inizio ripresa.

Martinez 6 - Rimane in campo solo per poco più di venti minuti. Un infortunio muscolare lo chiama fuori: fino a quel momento aveva svolto i suoi compiti con diligenza. (dal 24' Nolaskoain 6 - Entra praticamente a freddo dopo metà primo tempo per l'infortunio occorso a Martinez. Condurrà una gara sufficiente da lì alla fine).

Balenziaga 6 - Con Dembélé ha un lavoro più facile del previsto, dato che spesso il francese tende ad annullarsi da solo. Nel finale invece soffre come quasi tutti i compagni.

R. Garcia 6,5 - Nasce da un vigoroso recupero su Dembélé dell'ex centrocampista colchonero il gol del vantaggio basco. Fino all'ultimo istante è autore di una prova generosa.

D. Garcia 6 - Coordina bene i movimenti tra difesa e centrocampo. Specie nel primo tempo non fa passare troppi palloni dalla sua zona. In impostazione invece lo si nota meno.

Benat 6 - Mette ordine in impostazione, in una partita nella quale la sfera non è spesso tra i piedi dei suoi. Fuori a metà ripresa: a Berizzo a quel punto servivano più muscoli. (dal 67' San José 5,5 - Fa il suo ingresso in campo in un momento piuttosto complicato. Ed infatti non ci si accorge che ci sia anche lui. Spesso e volentieri preso in mezzo dagli avversari).

Susaeta 7 - Suo l'assist al bacio che permette alla compagine basca di sbloccare l'incontro. Il cross per De Marcos è di quelli che basta davvero toccarli. Esperienza e qualità.

Williams 5,5 - La sua velocità mette in difficoltà la difesa di casa nel primo tempo, anche se non sfrutta con la massima freddezza le occasioni che gli capitano. (dal 79' Aduriz s.v.)

Berchiche 6 - Rimane spesso nell'ombra, anche se il suo sostegno al terzino Balenziaga è encomiabile, e la sua partita apprezzabile per sacrificio difensivo.