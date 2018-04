Le pagelle dell'Atl. Madrid - Griezmann in gol, Costa non incide

Risultato finale: Real Madrid-Atletico Madrid 1-1

© foto di Insidefoto/Image Sport

Oblak 8 - Nel primo tempo compie almeno tre super interventi: il primo su Ronaldo, poi su Varane e Carvajal. Nella ripresa si conferma ad alti livelli, neutralizzando le conclusioni di Kroos e Sergio Ramos.

Juanfran 5 - Partita di sofferenza contro Asensio e Marcelo che, dalle sue parti, riescono sempre a creare qualcosa di buono per i compagni all’interno dell’area.

Godin 6.5 - Sicuro, deciso e spesso provvidenziale quando mette una pezza sugli errori altrui. Mura un paio di conclusioni dirette in porta e si conferma il pilastro difensivo dei ‘colchoneros’.

Savic 6 - Tiene alto il livello dell’attenzione fino all’ultimo minuto, anche se in alcune circostanze rischia molto lasciando ampia libertà a Ronaldo in area.

Lucas Hernandez 6 - Attento su Lucas Vazquez, non lo perde di vista un secondo. Le cose di fanno più complicate quando all’esterno del Real si abbina in tandem Carvajal. Tutto sommato, però, regge.

Thomas 6.5 - Mostra sempre i suoi muscoli e la sua grinta, ma il giallo nel primo tempo lo condiziona un po’ nel resto della gara. Sua l'imbucata che dà il via all'azione dell'1-1. (Dall'81' Gameiro s.v.)

Saul 5.5 - Tocca a lui dare qualità ed imprevedibilità nelle manovre dell’Atletico Madrid, ma gli riesce ben poco. Sempre oscurato da Kovacic, non riesce a prendere per mano la squadra.

Koke 5.5 - Spesso si accentra in fase di non possesso per cercare di fare densità nel settore centrale del campo. In avanti, però, non riesce ad avere un guizzo importante.

Vitolo 6 - Nel finale di primo tempo rischia tantissimo atterrando Kroos: già ammonito, l’arbitro lo grazia dal secondo giallo. Partita un po’ confusionaria la sua. Nella ripresa salva la prestazione con l'assist per il gol di Griezmann. (Dal 60’ Correa 5.5 - Ha circa mezzora per lasciare il segno, ma si nota molto poco: non riesce a dare pronfondità in avanti.)

Griezmann 7 - Si muove molto per cercare di fare da raccordo tra centrocampo ed attacco, ma non riesce quasi mai ad entrare nel vivo della partita nel primo tempo. Nella ripresa, invece, rimette in equilibrio il risultato con un bel gol.

Diego Costa 5.5 - Lotta e corre fino all’ultimo secondo in cui è in campo, prova sempre a conquistare falli e creare varchi in avanti. Sotto porta, però, non incide. (Dal 72’ Gabi 6 - Entra e dà manforte nel finale: buon impatto con la partita, recupera diversi palloni.)