Le pagelle dell'Atl. Madrid - Mastino Savic, Griezmann ne divora due

Risultato finale: Sporting CP - Atletico Madrid 1-0 (complessivo 1-2)

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oblak 5,5 - Intervento molto maldestro il suo, che permette a Montero di avvitarsi e mandare in porta il gol che fa credere lo Sporting all'impresa fino in fondo. Le altre - belle - parate, dunque, non bastano.

Juanfran 6 - Una delle prestazioni più timide che ci si ricordino è dovuta alla volontà dei lusitani di attaccare sempre su quel lato. Sceglie con intelligenza di privilegiare la fase difensiva e non compie errori.

Savic 6,5 - Non è il leader della difesa, ma è il mastino perfetto a fianco del caudillo Godin. Aggredisce con cattiveria Montero ma legge bene anche gli inserimenti degli altri: il migliore della retroguardia.

Godin 6 - Inizialmente sembra un po' appannato, viene sorpreso in ritardo anche su un paio di palloni aerei. Sulla lunga distanza si assesta decisamente e comincia a concedere molto meno.

Lucas 5,5 - Tiene a bada Martins nel primo tempo, ma più per demeriti dell'avversario. Spinge poco e non rientra dopo l'intervallo: aveva ricevuto un duro colpo allo zigomo nel finale di primo tempo. (dal 46' Vrsaljko 6 - Dal suo ingresso diminuiscono le preoccupazioni che arrivano da quella parte di campo. Anche per lui vale l'ignorare la fase offensiva ma dietro concede poco e nulla).

Koke 6 - Ci mette più di un tempo ad accendersi. Per praticamente un tempo rimane in ghiacciaia, ma gli basta ricordarsi di essere in campo per offrire due sontuose palle gol a Griezmann. Che il francese spreca.

Gabi 5,5 - Non porta praticamente mai precisione al possesso dell'Atletico, e questo nel primo tempo di aggressione sportinguista significa grande sofferenza. Utile nel finale col suo tempeamento.

Saul 5 - Novanta minuti nei quali offre sì e no due giocate da lui, degne di questo nome. La sua classe e la sua ispirazione questa sera sono mancate enormemente alla squadra di Simeone.

Vitolo 5 - La sua fascia sarebbe la destra, ma Simeone lo mette sull'altro fronte. Lui non si fa praticamente mai vedere, se non per qualche ripiegamento. Davanti è nullo: dopo un'ora esce. (dal 60' Correa 6 - Simeone vorrebbe raddrizzare le cose là davanti, ma con il suo ingresso, a dire la verità, non è che cambi granché: una buona palla a Griezmann).

Griezmann 4,5 - Nel primo tempo non si vede. Nel secondo sguiscia e sembra più ispirato. Finché non complica il discorso qualificazione fino all'ultimo istante divorandosi due gol davanti a Rui Patricio.

Costa 5 - Primo tempo, al pari di quasi tutti i suoi compagni più offensivi, praticamente indecente. Nella ripresa sembra avere più verve ma è quasi subito chiamato fuori da un infortunio muscolare. (dal 52' Torres 6 - L'ingresso in campo del Nino cambia le dinamiche offensive dei colchoneros, e cominciano anche ad arrivare i primi tiri in porta. Lui non graffia e alla lunga si spegne ma ha questo merito).