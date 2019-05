Le pagelle dell'Atlético - Godin-Griezmann, addio agrodolce. Super Rodri

Risultato finale: Levante-Atlético Madrid 2-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Adan 7 - Non ha responsabilità sulle due reti del Levante. Rimonta resa possibile dai suoi interventi nelle fasi più spinose: si oppone due volte con i piedi a Bardhi e Dwamena, nel secondo tempo evita il terzo gol su un bolide dai venticinque metri di Campana.

Juanfran 5,5 - Affondi a destra poco proficui e quasi sempre inconcludenti. Soffre alcune iniziative sul suo lato, specie dopo l'ingresso di Moses che lo pungola approfittando della maggiore freschezza. Non capitola, ma è spesso troppo passivo in opposizione alle transizioni avversarie.

Godin 6 - Al quarto apparecchia la prima occasione per Lemar dopo un grande intercetto in mezzo al campo su Roger. L'ultima in maglia rojiblanca non è indimenticabile: la difesa traballa, buona dose di responsabilità sul centro di Cabaco che s'insinua tra lui e Montero. Cresce dopo l'intervallo, quando recupera leadership e attenzione.

Montero 5 - Il riferimento sicuro di Godin non basta ad evitare qualche amnesia difensiva. Poco reattivo sul vantaggio di Cabaco, patisce in più di un'occasione la fisicità di Dwamena. In chiusura di primo tempo spende il fallo su Roger, che gli era sfuggito, e rimedia un giallo. (Dal 75' Mollejo s.v.).

Filipe Luis 5 - Al ventunesimo fallisce una grande occasione, complice il riflesso di Koke che gli nega un gol già fatto. Intensità che cala alla distanza: si defila dal vivo della partita e non è più coinvolto nelle discese dell'Atlético. Qualche scricchiolio in rottura.

Koke 6 - Sangue freddo e mente lucida, anche nei momenti più delicati. In alcune occasioni prende per mano il centrocampo e consente ai suoi di non sbandare. Il suo zampino sul pari di Camello, che ha origine da un suo destro sporcato da Manzanara.

Rodrigo 7 - Sorpreso dall'errore marchiano di Thomas, sceglie saggiamente di non commettere fallo da ultimo uomo pur aprendo le porte al gol di Roger. La rete che riapre il match è un capolavoro: sinistro morbido che si deposita all'incrocio dei pali. E Guardiola prende appunti.

Thomas 4,5 - Inizialmente sembra inibire l'urto del Levante con la solita fisicità che mette ordine in un reparto che sin dall'inizio appare distratto. Poi però la combina grossa: appoggio fuori misura per Rodrigo che consegna a Roger la palla del due a zero. (Dal 46' Camello 7 - Giornata che difficilmente dimenticherà: esordio in Liga con gol. Complimenti a lui).

Lemar 5,5 - Scalda i guanti a Koke in due occasioni, con un doppio mancino ribattuto in tuffo in entrambe le occasioni dal portiere del Levante. Involuzione che parte dal raddoppio dei granotes e si fa gradualmente più evidente: Simeone lo richiama alla base dopo sessantatré minuti. (Dal 63' Vitolo 6 - Buon impatto sulla gara, mentale e fisico).

Correa 4 - Un epilogo di stagione da archiviare quanto prima. Prima dell'intervallo è evanescente e non lega con Griezmann, completa l'opera nella ripresa con un calcione gratuito su Chema che gli costa il rosso diretto dopo un check del VAR.

Griezmann 5 - Nella prima metà sembra patire l'emozione (fisiologica) per il congedo dai tifosi dell'Atlético dopo l'annuncio in settimana dell'addio. Riesce comunque a pungere a cavallo tra ventitreesimo e ventiquattresimo. A picco in un secondo tempo in cui combina poco.