Le pagelle dell'Atlético - Griezmann grande assente, Juanfran soffre

Risultato finale: Juventus-Atlético Madrid 3-0

Oblak 6 - Si arrende al ciclone Ronaldo, che lo buca con un doppio colpo di testa e un penalty ineccepibile. Sul secondo timbro dell'asso portoghese compie un prodigio reso vano dall'intervento della goal line technology.

Arias 5,5 - Il dirimpettaio d'eccellenza è Cristiano Ronaldo, ma nel primo tempo è costretto agli straordinari anche dal duello con Spinazzola che non contempla esclusione di colpi: mostra il fianco in alcune circostanze, in altre se la cava di mestiere e con buon senso dell'anticipo. Dopo l'intervallo la morsa bianconera aumenta contestualmente ai suoi affanni e Simeone gli preferisce la fisictà di Vitolo. (Dal 77' Vitolo s.v.).

Giménez 5,5 - Non regge all'urto Ronaldo che spacca il secondo tempo con uno stacco imperioso in avvio. Prova ad alzare il muro insieme al resto della linea, ma non trova contromisure all'intensità senza soluzione di continuità che contraddistingue le transizioni juventine.

Godin 5,5 - L'esperienza decennale è valida alleata in una sfida tanto cruciale, anche se stasera non basta. Spartisce le responsabilità con Giménez sul secondo gol di Ronaldo, ma la sua prova è ordinata e senza sbavature di sorta.

Juanfran 5 - Ventisette minuti di grande attenzione su Bernardeschi e Cancelo, poi la Juve sblocca in parziale con una gran zuccata di Ronaldo, che stravince il duello aereo con il laterale spagnolo. Secondo tempo in calando: rimedia anche un giallo per un body-check su CR7.

Saul 5 - Si perde nel traffico in mezzo al campo e più in generale nella morsa asfissiante imbastita dalla banda di Allegri. I compagni non lo sollecitano, lui fa poco per dare la scossa. Dirottato al fianco di Rodrigo rispetto alla sfida del Wanda in cui aveva gravitato sull'esterno, esibisce pochissimi lampi.

Rodri 5 - In avvio prova ad affidarsi a una regia ordinata per inibire i ritmi sin da subito impennati dalla garra bianconeri. Dai suoi piedi transitano di rado palloni puliti, prova a compensare con l'attenzione in intercetto che alla distanza non regge.

Koke 5,5 - Tra i migliori interpreti della doppia fase nei primi segmenti della contesa, va anche al tiro con un destro secco che si perde alto non di molto sopra il montante. Anche lui soccombe al strapotere Juve, che centra una rimonta clamorosa trascinata da un Ronaldo in versione Champions.

Lemar 4,5 - Prima metà di sostanziale evanescenza. Sembra quasi un corpo estraneo nella tignosa formazione varata dal Cholo: giocatore tutto estro e rapidità che fatica a calarsi appieno in una sfida così ruvida. Dopo il bis di Ronaldo Simeone corre ai ripari e lo richiama alla base per Correa. (Dal 57' Correa 5,5 - Un sussulto poco dopo l'ingresso, poi più nulla).

Morata 5 - Nel primo tempo di lotta ha il merito di prendersi qualche fallo che restituisce ossigeno ai rojiblancos. A ridosso dell'intervallo ha una grande occasione, ma non trova lo specchio con un colpo di testa che sorvola il montante. Dopo il due a zero svanisce completamente e fa il solletico a Bonucci e Chiellini.

Griezmann 4,5 - Fino all'intervallo resta ai margini: i bianconeri attaccano a testa bassa e di rado ha l'opportunità di pungere in tandem con Morata. Nei secondi quarantacinque si danna ma il leitmotiv non cambia: è il grande assente di una serata amara, che fa sfumare la finale in casa al Wanda.