Le pagelle dell'Atlético - I due centrali giganteggiano. D. Costa sprecone

Risultato finale: Atlético Madrid-Juventus 2-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oblak 6 - La prima metà scivola via senza affanni di sorta: prolunga oltre il montante un destro solo potenza di CR7 da distanza siderale. Nel finale è glaciale sul mancino piazzato di Bernardeschi, ribattuto in corner con fermezza. Ennesimo clean sheet, senza troppi grattacapi.

Juanfran 6,5 - Indossa l'elmetto e presidia a dovere la corsia di competenza. Più coinvolto in palleggio nella prima metà, adotta gradualmente un atteggiamento più prudente fino all'uno-due di Giménez e Godin. Minimo sindacale in appoggio, ma è sempre attento in copertura.

Godin 7,5 - Leader della difesa, anima di una truppa di cui incarna valori e spirito, nonostante il divorzio ormai annunciato a fine stagione. L'intesa con Giménez è più che collaudata, appesantisce il bottino di giornata dei rojiblancos con il raddoppio di destro da una mattonella defilatissima.

Giménez 7,5 - Il tandem con Godin è un fortino inespugnabile anche per Ronaldo e compagni. Famelico e deciso negli intercetti e sulle palle alte. Fa esplodere il Wanda Metropolitano con il destro di rapina che indirizza un successo che pone gli spagnoli in una posizione di vantaggio in vista del ritorno.

Filipe Luis 6,5 - Segue pedissequamente le indicazioni di Simeone e sorveglia con esperienza e senso tattico le offensive bianconere sul suo lato. S'illude con l'assist al bacio per l'incornata di Morata, poi annullata con l'intervento del VAR. Limita al minimo le sviste.

Saul 6 - Sacrifica parte delle doti balistiche e tecniche in nome dell'assetto da battaglia imposto dal suo tecnico. È utile alla causa, pur faticando a graffiare nei metri finali. Arretra completamente il baricentro a vantaggio acquisito.

Thomas 6 - In una contesa tanto sporca e ruvida garantisce dinamismo e fisicità che non possono che giovare allo spartito cholista. Cerca anche la porta con una rasoiata fatta preda da Szczesny. Dopo un'ora abbondante torna alla base in favore delle sgasate di Lemar. (Dal 61' Lemar 6 - Entra in partita dopo qualche indugio iniziale).

Rodri 6 - Detta discretamente i ritmi in cabina di regia, pur al netto di qualche imprecisione in rifinitura. Spartisce a dovere gli oneri nelle due fasi con Thomas e garantisce equilibrio. Non ruba l'occhio, ma c'è anche del suo nel successo netto di questa sera.

Koke 6,5 - Simeone ritrova uno dei suoi fedelissimi e lo getta subito nella mischia. Primo tempo da todocampista: sempre presente in transizione (al netto di qualche errore), prezioso anche quando rincula per fornire supporto a Filipe Luis. Semi-annunciata la staffetta con Correa, che avviene al minuto sessantasette. (Dal 67' Correa 6 - Pochi squilli, ma si fa trascinare dall'inerzia positiva della gara).

Diego Costa 6 - Esordisce con il giallo ingenuo che gli farà saltare il ritorno a Torino. Il volto imbronciato e determinato ben riflette l'attitudine che lo spagnolo mette in ogni contrasto: magistrale nel lavoro di sponda, spaventa i bianconeri procurandosi un rigore poi annullato dal VAR. L'autonomia è ridotta e la brillantezza cala: al cinquantesimo grazia Szczesny con un piattone da due passi che finisce fuori. (Dal 58' Morata 6,5 - Entra e infila Szczesny, poi la beffa del VAR. L'ingresso è comunque positivo).

Griezmann 7 - Spauracchio numero uno per la linea bianconera. Duetta con il partner di turno e accarezza la gioia personale in due occasioni: prima con un mancino su piazzato ribattuto da Szczesny, poi con un lob deviato dall'estremo difensore sul montante.