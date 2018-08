Le pagelle dell'Atletico Madrid - Bene Oblak, male Lemar

Risultato finale: Valencia-Atletico Madrid 1-1

Oblak 7 - C'è sempre lui a salvare l'Atletico Madrid. Capitola solo sulla sventola di Rodrigo.

Juanfran 5.5 - Non perfetto in alcune circostanze, soffre il dinamismo di Wass.

Savin 5.5 - In ritardo di condizione, troppo falloso in certi momenti. Può migliorare.

Godin 5 - Non sbaglia praticamente nulla, come al solito verrebbe da scrivere, ma arriva quell'attimo in ritardo sul gol di Rodrigo. Quella sbavatura, in fin dei conti, pesa.

Filipe Luis 5.5 - Più di un problema sulla fascia. Spinge con poca lucidità.

Correa 6.5 - Ha il merito di segnare su invenzione di Griezmann. Poi, però, va troppo a corrente alternata. (Dal 73' Martins 5.5 - Entra in campo con buone idee, non sempre assistito dai compagni)

Koke 6 - Ci si aspettava di più, svolge il compitino senza strafare.

Saul 5.5 - Convince poco in questa gara. Troppo leggerino in alcune letture di gioco.

Lemar 5 - Gara opaca, pochi guizzi sulla fascia d'attacco nel primo tempo. La musica non cambia nella ripresa. (Dal 64' Vitolo 6 - Ci prova, ma con poca fortuna).

Diego Costa 6 - Primo tempo positivo con occasione anche per segnare (bravissimo Neto). Meno arrembante nella ripresa, ma arrivano anche pochi palloni giocabili.

Griezmann 6 - Da otto l'assist per Correa, da 5.5 la gara. Tende ad estraniarsi e non dare aiuto in fase di ripiegamento.