Le pagelle dell'Atlético Madrid - Diego Costa deciso. Griezmann ispirato

Si è da poco conclusa la sfida fra Inter-Frosinone: 3-0 il punteggio finale in favore dei nerazzurri, grazie alla doppietta di Keita ed al gol di Lautaro Martinez. L'INTER PASSA APPENA AFFONDA IL COLPO - I primi minuti della gara sono di marca ciociara, con il Frosinone che parte...

Diego Costa 7,5 - Combatte contro l'intera retroguardia biancorossa realizzando, con un imperioso colpo di testa, la rete dell'1-0 ( dall'80' Correa sv - Sostituisce Diego Costa non avendo né tempo né modo di farsi valutare adeguatamente).

Lemar 6 - Affonda lungo la fascia sinistra cercando, e non trovando, la via del gol ( dal 64' Vitolo 6 - Subentra a Lemar donando nuove energie alla mediana di Simeone).

Rodrigo 6 - Lavora coscienziosamente in mezzo al campo facendosi particolarmente apprezzare in fase di interdizione.

Koke 5,5 - Interpreta, in maniera diligente, il ruolo di centrocampista di fascia faticando, suo malgrado, a rendersi pericoloso.

Filipe Luis 5,5 - Percorre la corsia di sinistra lasciando colpevolmente solo Dembélé in occasione della rete dell'1-1.

Arias 6 - Pattuglia diligentemente la fascia destra non commettendo grosse sbavature in fase difensiva.

Oblak 6 - Difende i pali della porta biancorossa facendosi trovare pronto ogniqualvolta chiamato in causa.

