Le pagelle dell'Atletico Madrid - Saul delude, Costa non colpisce

Risultato finale: Villarreal-Atletico Madrid 2-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oblak 6 - Nel primo tempo il Villarreal spesso ci prova con tiri da fuori, ma raramente inquadra lo specchio della porta. Nel finale cade sotto i colpi di Enes Unal.

Vrsaljko 6 - Duella bene per tutta la partita contro Soriano: spesso è costretto a spendere qualche fallo, ma tutto sommato se la cava dignitosamente.

Godin 6 - Insuperabile nell’uno contro uno, cerca sempre di mettere una pezza sugli errori altrui. Non perde mai di vista Bacca.

Gimenez 5.5 - Qualche sbavatura di troppo nella seconda parte della ripresa, soprattutto in marcatura sui calci piazzati. Un passo indietro rispetto alle ultime e buone prestazioni.

Hernandez 6 - Spinge molto sulla corsia di sinistra, arrivando spesso sul fondo ed al cross. In fase difensiva, contro Raba, fa più che bene.

Thomas 6 - Dà grande sostanza ed equilibrio in mezzo al campo, recupera un gran numero di palloni nel settore centrale.

Saul 5.5 - E’ suo il primo tiro della partita, cerca sempre di pungere la difesa avversaria con inserimenti dalle retrovie. Cala nella ripresa e perde di vista Unal sul primo gol.

Koke 6 - Gioca a tutta fascia sulla sinistra, accentrandosi all’occorrenza per creare densità in mezzo. Dà manforte a Lucas Hernandez e sfiora anche la gioia personale, colpendo un palo. (Dall’85’ Torres s.v.)

Correa 5.5 - Si sacrifica molto, un po’ come fa Koke sulla fascia opposta. Spesso tenta di creare il panico nella retroguardia avversaria con qualche serpentina delle sue, ma nulla di eccezionale. (Dal 70’ Vitolo 5 - Qualche giocata interessante nei minuti finali, prima del rosso diretto per la manata ai danni di Sansone.)

Griezmann 7 - Si procura il rigore (inesistente) e lo trasforma. Poi dà una mano al centrocampo in fase di non possesso, sfiorando la doppietta nel secondo tempo. Momento d’oro per lui. (Dall’80’ Gabi s.v.)

Diego Costa 5.5 - Si muove molto, va sempre incontro al pallone e duetta alla grande con Griezmann. Sotto porta, però, non è il solito rapace dell’area di rigore.