Le pagelle dell'Atletico - Oblak salva tutto, Kalinic impresentabile

Risultato finale: Bruges-Atletico Madrid 0-0

Oblak 7 - Salva i suoi con una parata miracolosa nella ripresa. Si conferma tra i migliori portieri d'Europa.

Arias 5.5 - Qualche errore qua e là. Non convince del tutto in alcune letture difensive.

Godin 5.5 - Non sempre è preciso in fase di marcatura. Più volte si fa trovare fuori posto.

Montero 6 - Il meno peggio del reparto difensivo. Tiene botta come può agli attaccanti avversari.

Saul 6 - Attacca appena può anche in posizione non propria. Cala nella ripresa.

Martins 6 - Inizia bene, poi improvvisamente si spegne e non si riprende più. (Dal 60' Correa 5.5 Ci prova anche lui, ma non basta.

Thomas 5.5 - Non c'è il cambio di passo nella manovra. Potrebbe far di più, ma non basta. Dal 69' Kalinic 4 - Impresentabile. Davvero involuto.)

Rodri 6 - Ci prova a rendersi pericoloso in fase offensiva, ma viene respinto. Va a sprazzi, ma meglio nella ripresa rispetto alla prima parte.

Koke 6 - Sempre molto vispo sul fronte d'attacco. Appena può cerca la conclusione.

Lemar 4.5 - Delusione, mai uno spunto pericoloso. Via dopo un'ora. (Dal 60' Vitolo 5.5 - Poco brio in avanti).

Griezmann 5 - Dal più talentuoso in campo ci si attendeva di più. Anche per lui non è serata.