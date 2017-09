Le pagelle dell'Austria Vienna - Difesa da brividi, l'attacco non crea

Risultato finale: Austria Vienna-Milan 1-5

Hadzikic 5.5 - Nulla può sui gol del Milan, prova a metterci una pezza quando il pallone gravita in area di rigore.

Klein 4.5 - Prova a combinare con Felipe Pires sulla destra ma non riesce ad essere incisivo. Disastroso in difesa.

Kadiri Mohammed 4.5 - Che non è serata si vede fin dal settimo minuto quando perde il pallone per il gol di Calhanoglu. Sbaglia tutto quello che può sbagliare, conclude deviando in porta la conclusione di Suso.

Westermann 4.5 - Sempre in affanno con la rapidità degli attaccanti rossoneri. Lascia il campo per un infortunio (Dal 42’ Borkovic 6 - Trafigge il suo coetaneo con un preciso colpo di testa su calcio d’angolo. Dal’87’ Gluhakovic sv).

Martschinko 5 - Fatica a capirci qualcosa sui tagli di Abate. Perde sempre il diretto avversario ogni volta che il Milan accelera.

Holzhauser 5.5 - I compagni lo cercano sempre. Tenta di orchestrare la manovra, serve a Borkovic la palla del 3-1 su corner.

Serbest 5 - Viene spesso sorpassato dai giocatori del Milan che questa sera hanno decisamente un altro passo.

Pires 5 - Mai incisivo sulla corsia laterale, non riesce mai a saltare l’avversario.

Prokop 5 - Funge poco da raccordo fra centrocampo e attacco. Praticamente mai nel vivo dell’azione.

Lee 5 - Qualche giocata sulla corsia di destra con Klein e poco più. Viene sempre controllato dalla difesa rossonera (Dal 74’ De Paula sv).

Monschein 5 - I palloni giocabili questa sera sono una rarità. Per il resto non crea grattacapi a Bonucci e soci.