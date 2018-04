Le pagelle dell'Avellino - Sufficienza per molti. Bene il portiere

Carpi Avellino 0-0

Radu 7 - Super. Salva su Melchiorri e non si scompone mai, ottima prestazione.

Ngawa s.v. - Si fa male subito.Dall’8’ Laverone 6 - Entra e tiene subito il passo, sufficienza meritata.

Migliorini 6 - Corre e cerca sempre i compagni, sempre sul pezzo. Buona prestazione.

Marchizza 5 - Lascia i suoi compagni in dieci per un doppio giallo inevitabile, ingenuo.

Vajushi 5,5 - Corre ma gli manca lo spunto giusto quando ha palla tra i piedi.

De Risio 6 - Gioca bene e ha anche la palla per il vantaggio ma non riesce ad impattare da ottima posizione.

Di Tacchio 6 - Bravo nello scodellare ottimi palloni al centro, ha qualità e voglia di fare bene.

Gavazzi 5,5 - Inizia bene ma poi si perde un po’, nella ripresa non riesce a graffiare.

Molina 6 - Si fa trovare sempre pronto e per poco non riesce a segnare, molto attivo.

Asencio 6 - Si muove bene e ha anche campo per colpire, gli manca un po’ di concretezza. Dal 59’ Morero 6 - Entra e gioca con grande tenacia, non si distrae mai.

Ardemagni 5,5 - Un po’ opaco, non riesce ad essere efficace, ha pochi palloni per provare a far male al Carpi. Dal 75’ Castaldo s.v. -