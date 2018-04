Le pagelle dell'Eibar - José Angel soffre, l'attacco non punge

Risultato finale: Valencia-Eibar 0-0

Yoel 7 - Il migliore in campo dell’Eibar. Sfodera diversi interventi degni di nota, negando agli avversari la gioia del gol.

Pena 6 - Costretto spesso a restare basso per dare un mano sugli attacchi avversari.

Oliveira 6 - La coppia improvvisata con Lomban regge all’urto dell’attacco del Valencia e questa è la notizia migliore per il suo allenatore.

Lomban 6 - Impiega poco ad entrare in sintonia con il suo compagno di reparto.

José Angel 5.5 - Soffre l’esuberanza di Soler e Guedes.

Diop 5 - Commette una serie infinita di falli, diversi dei quali abbastanza inutili, ma viene graziato dal direttore di gara. Dal 72’ Escalante 6 - Aiuta la squadra nel finale.

Garcia 6 - Lavora molto in fase d’interdizione e si rende utile anche quando c’è spazio per ricamare nella metà campo del Valencia. Costretto ad uscire per un problema fisico. Dal 49’ Jordan - Soffre le doti dei palleggiatori del Valencia.

Pedro Leon 6 - Costringe al miracolo Neto quando spara a rete da calcio piazzato, dimostrando ottime doti balistiche.

Orellana 5 - Decisamente evanescente, non lascia traccia della sua presenza in campo.

Inui 5 - Poca concretezza nelle sue giocate, sembra avere già la testa altrove. Dall’84’ Alejo SV.

Kike 5 - Non viene rifornito a dovere e fa davvero poco per aiutare i compagni.