Le pagelle dell'Empoli - Caputo e Donnarumma che coppia!

Risultato finale: Brescia-Empoli 0-2

Terracciano 6 - Attento sulle conclusioni avversarie. Si dimostra secondo portiere affidabile.

Di Lorenzo 7 - Davvero un bel profilo. Corre, difende, in ascesa costante: dalla C (con il Matera) alla A con l'Empoli. Da seguire. Suo l'assist per il gol di Caputo.

Maietta 6.5 - Attento in chiusura, bel duello con Caracciolo.

Luperto 6 - Non soffre alla distanza. Si completa bene con il compagno di reparto.

Pasqual 6 - Mette in campo la solita corsa e personalità, ci prova, ma trova Minelli pronto. Qualche scricchiolio difensivo.

Bennacer 6.5 - Prestazione di sostanza in mezzo al campo. Buona l'interpretazione di entrambe le fasi.

Castagnetti 6.5 - Argina l'azione d'attacco dell'Empoli. Bravo anche a far ripartire

Krunic 6.5 - Buon match in mediana. Fronteggia con efficacia le azioni dei lombardi.

Traore 6 - Ci prova con un tiro dalla distanza. Poi anche lui non trova i tempi giusti per colpire, ma strappa la sufficienza per l'impegno. (Dal 86' Zajc 6 - Entra e dà l'assist per il gol di Donnarumma.)

Caputo 6.5 - Si fa vedere al momento giusto. Timbra il cartellino nella ripresa: 26 reti e sempre di più bomber di categoria.

Piu 6 - L'impegno c'è, ma può far di più. Sbaglia una buona chance nel primo tempo. (Dal 68' Donnarumma 6.5 - Entra e segna. E sono 22).