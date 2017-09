Le pagelle dell'Empoli - Caputo e Donnarumma i nuovi gemelli del gol

Risultato finale: Empoli-Bari 3-2

Provedel 6 - Nel primo tempo si ritrova a raccogliere dalla porta il pallone scagliato con violenza da Tello, dopo quarantadue minuti in cui non sporca i guantoni. Nella ripresa si fa trovare pronto, ma non può nulla sul tiro a giro vincente di D'Elia.

Simic 6.5 - Tiene bene la posizione e non rischia granché contro Improta che, infatti, è quasi sempre costretto ad accentrarsi per trovare spazio. Sfiora anche il gol di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Provvidenziale nel finale su Iocolano.

Romagnoli 6.5 - E' sempre lui a dare il via alle ripartenze dei compagni. Vivarini lo invita a cercare la profondità con i lanci lunghi ed è questa la mossa vincente che permette agli azzurri di colpire due volte in un minuto con Caputo.

Luperto 6 - Solido ed attento per tutto il primo tempo fino a quando, con una gran giocata, Tello lo pianta lì e batte Provedel per l'1-2 biancorosso. Ritrova la bussola e fa ben presto dimenticare la sbavatura.

Untersee 6 - Parte forte, tenendo il piede costantemente premuto sull'acceleratore. Arriva spesso e volentieri sul fondo, ma anche in difesa si fa trovare sempre al posto giusto nel momento giusto. Cala un po' nella ripresa. (Dal 79' Di Lorenzo s.v.)

Castagnetti 6.5 - E' il regista basso dell'Empoli e, quando non riesce Romagnoli, tocca a lui impostare il gioco da dietro. Bello il lancio per Donnarumma nell'azione che porta al momentaneo 2-0. Nel secondo tempo soffre l'intraprendenza degli avversari, ma la sua resta una buona partita.

Krunic 6 - Qualità e quantità a disposizione della squadra, gioca bene come al solito. Oltre a dare fantasia ed inserimenti negli ultimi trenta metri, recupera anche un buon numero di palloni nel settore centrale del campo. (Dal 60' Lollo 5.5 - Non entra benissimo in partita, perdendo un paio di palloni a centrocampo)

Bennacer 5.5 - Ne sentiremo parlare: ha gamba e qualità potrebbe diventare ben presto una scommessa vinta da parte dei toscani. Oggi, però, non incide più di tanto sul match e perde qualche pallone di troppo in mediana. (Dal 71' Zajc 6 - Ha poco tempo per mettersi in mostra, ma quando ha la sfera tra i piedi illumina)

Pasqual 6 - Spinge meno rispetto ad Untersee, anche perché ha molto da fare come un talento come Brienza. Duella ad armi pari sulla corsia di sinistra e non sbaglia nulla. Rischia tanto per il fallo di reazione che gli costa solo il cartellino giallo.

Donnarumma 7.5 - L'intesa con Caputo è già perfetta: i due s'intendono a meraviglia nonostante si conoscano da pochi giorni. Dai suoi piedi nascono entrambe le reti dell'attaccante pugliese, che ricambia il favore nel secondo tempo per il gol del momentaneo 3-1.

Caputo 8 - Fa tutto ciò che un attaccante dovrebbe fare: movimenti, sponde e soprattutto gol. Ne segna due nel giro di pochi secondi e mette in salita la gara della sua vecchia squadra. Poi firma anche l'assist per il tris di Donnarumma. Giocatore che sposta gli equilibri.