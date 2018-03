Le pagelle dell'Empoli - Donnarumma fondamentale, bene Krunic

Empoli-Entella 2-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabriel 6 - Incolpevole sul gol di De Luca, per lui è una partita senza grosse difficoltà.

Di Lorenzo 6,5 - Superiore rispetto a Brivio, spesso arriva sul fondo senza problemi. Tante le palle messe in mezzo per i compagni in attacco.

Veseli 5,5 - Tiene a bada De Luca per quasi tutta la partita, poi se lo lascia scappare alle sue spalle in occasione del gol. dal 84' Veseli SV -

Maietta 6 - La sua esperienza è importante per limitare l'attacco avversario. Gioca un match di estremo sacrificio per i compagni. dal 90' Polvani SV -

Pasqual 6 - Bene in fase difensiva, non si sbilancia in attacco e riesce a tenere in equilibrio la manovra.

Bennacer 6 - In difficoltà all'inizio, cresce con il passare dei minuti.

Castagnetti 6 - Detta i tempi davanti alla difesa, lavora molto bene in fase d'interdizione.

Krunic 6,5 - Uno dei migliori dell'Empoli. Una spina nel fianco per l'Entella con i suoi inserimenti, bravo a far salire la squadra. Nel finale, però, viene graziato dall'arbitro da un espulsione per doppia ammonizione che sarebbe stata giusta.

Zajc 6 - Partita senza infamia e senza lode, gioca bene sulla trequarti ma senza colpi da maestro.

Donnarumma 7 - Inventa l'assist per Caputo e mette a segno il secondo gol. Fondamentale per questo Empoli ed in una partita dove arrivano tre punti d'oro. dal 76' Lollo SV -

Caputo 6,5 - Il gol conferma una verve offensiva straordinaria, ma non è una delle migliori partite dell'anno per lui.