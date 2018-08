Le pagelle dell'Empoli - Krunic spento, Mraz la riapre allo scadere

Risultato finale: Genoa-Empoli 2-1 (6' Piatek, 17' Kouamé, 94' Mraz)

Terracciano 6 - Può fare poco sui gol subiti, per il resto ordinaria amministrazione.

Di Lorenzo 5,5 - Prova a spingere sulla sua corsia, senza però brillare come sette giorni fa contro il Cagliari. Meglio nella ripresa, fornisce l'assist a Mraz.

Silvestre 5 - Azzarda un retropassaggio al 2', per sua fortuna Terracciano anticipa tutti. Prova a uscire su Criscito nell'azione del 2-0, lasciando campo libero a Kouamè di andare a colpire.

Rasmussen 5 - Non esente da colpe sul vantaggio avversario siglato da Piatek, nell'azione del raddoppio arriva tardi su Kouamé.

Antonelli 5,5 - Concorso di colpa tra lui e Rasmussen sull'1-0 del Genoa, in quanto lasciano Piatek libero di colpire.

Acquah 5 - Fa densità in mediana, cerca la conclusione dopo pochi minuti senza trovare la porta avversaria. Lascia il campo per un problemino fisico. (Dal 73' Bennacer 6 - Prova a dare la scossa, ci riesce a metà ma l'impatto con la sfida resta positivo).

Capezzi 5,5 - Prezioso per l'equilibrio, non sempre riesce a dare compattezza all'Empoli per vie centrali.

Krunic 5,5 - Cerca la giocata personale quando in possesso del pallone, è spento rispetto alle prestazioni che hanno fatto innamorare l'Italia calcistica. Evita il tris genoano, nel corso della ripresa, salvando sul colpo di testa di Kouamé.

Zajc 6 - La manovra offensiva dell'Empoli passa dai suoi piedi, colpisce l'incrocio dei pali sulla punizione calciata al 13'. Costretto spesso ad arretrare per recuperare il pallone, a inizio ripresa impegna Marchetti con una giocata che - dopo l'intervento del portiere - finisce sul palo. (Dall'85' Traorè sv - In campo per gli ultimi istanti di partita).

Caputo 5 - La scorsa settimana festeggiava il secondo gol della carriera in Serie A, questa sera è rimasto spesso isolato in attacco. Servito poco e male dai compagni.

La Gumina 5,5 - Il giovane attaccante fa maggior movimento rispetto all'esordio in campionato, cerca la rete in un paio di occasioni senza fortuna. (Dal 77' Mraz 6 - Entra per riaprire la sfida e ci riesce, purtroppo per l'Empoli perché segna solo al 94').