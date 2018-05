Le pagelle dell'Empoli - Pasqual bravo e fortunato, Donnarumma si rifà

Risultato finale: Empoli - Perugia 2-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Terracciano 6,5 - Superlativo sul rimpallo causato da Veseli, non può fermare poi Di Carmine. Lo fa invece nella ripresa: provvidenziale il suo tocco che manda la palla sul palo.

Di Lorenzo 6 - Spinge in continuazione anche se gli manca la giocata che riesca ad impreziosirne le continue cavalcate. Nel complesso però è ampiamente sufficiente.

Veseli 5,5 - Pasticcia, rinviando addosso a Di Lorenzo: da lì scaturisce il vantaggio umbro. Più sicuro nel resto della sua partita, ma l'errore poteva costare caro.

Maietta 6 - Si fa sempre sentire in campo la grande esperienza del centrale ex Bologna. Sorpreso solo una volta da Di Carmine, che per sua fortuna sbatte sul palo.

Pasqual 7 - Fa le prove generali col gol ma la sua splendida punizione va sul legno. Lo trova poi più fortunosamente: nessuno tocca il suo cross, che entra.

Bennacer 5,5 - Rimane in campo per novanta minuti ed oltre, ma non regala mai la sensazione di essere in buona giornata. Tantissimi tocchi sbagliati: è tra i meno brillanti.

Castagnetti 6 - Unica la tranquillità che regala ai suoi compagni quando è in possesso di palla. Non soffre mai la fretta ed anche in interdizione fa il suo lavoro.

Krunic 6 - Non entra nel vivo dell'incontro da subito, mettendoci un po' a farsi notare. Sul centro-sinistra cerca spesso l'inserimento anche se a tratti difetta in precisione. (dal 69' Brighi 6 - Un giocatore della sua esperienza deve saper contribuire alla serrata finale. E lo fa, sistemandosi in mediana con attenzione).

Zajc 6 - Lo sloveno tocca tantissimi palloni, anche se non incide con la qualità cui ci ha abituati recentemente. Ma è sufficiente, fosse anche solo per la mole di gioco. (dall'81' Polvani s.v.)

Donnarumma 6,5 - Grazia Leali su un errore del portiere ospite, calciando alto da due passi. Anche a inizio ripresa poco freddo, poi però si riscatta segnando il gol del 2-1.

Caputo 5,5 - Non da lui il colpo di testa alto a porta vuoto dopo la traversa di Pasqual. Si allarga spesso ma trova poca gloria: testardo nell'azione del 2-1.