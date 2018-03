Le pagelle dell'Entella - Gatto e Aramu sugli scudi

Entella-Palermo 1-2

Iacobucci 6 - Incolpevole nelle due reti subite, per il resto della serata viene chiamato in causa pochissime volte.

Benedetti 6 - Il Palermo non ha grandissime occasioni da gol - eccezion fatta per le reti - lui è ordinato in ciò che fa.

Ceccarelli 6 - Gioca una buona partita al centro della difesa, fatta di grande generosità e sacrificio contro un brutto cliente come Coronado.

Cremonesi 5 - Esce dal campo per alcuni problemi fisici, ma quando è in campo commette un errore grossolano sul gol di La Gumina. dal 28' Aliji 6 - Sulla corsia di sinistra da nuova linfa ai liguri, tiene botta molto bene contro un brutto cliente come Rispoli.

De Santis 5,5 - Traiettoria beffarda in occasione dell'autogol che macchia la sua prestazione.

Ardizzone 6 - Da palermitano gioca una partita di cuore e grinta contro la squadra della sua città, esce dal campo con una sufficienza.

Acampora 6 - Partita senza infamia e senza lode davanti alla difesa, si sacrifica molto per i compagni di squadra. dal 74' Troiano SV -

Crimi 5,5 - Partita piuttosto anonima, senza grossi sussulti tant'è vero che Aglietti lo sacrifica per mettere un attaccante. dal 59' Aramu 6,5 - La sua freschezza è fondamentale per l'Entella che con il suo ingresso in campo cambia totalmente marcia.

Gatto 6,5 - Instancabile sulla fascia, è il migliore dei suoi e trova anche il gol che impreziosisce la sua partita. Peccato non serva per portare punti a casa.

De Luca 6 - Gioca a sprazzi, ma prova in ogni caso a dare pepe all'attacco. I risultati, però, non sono quelli sperati.

La Mantia 5,5 - Si vede solo per un colpo di testa nel primo tempo, poi fa ben poco negli ultimi 25 metri di campo.