Le pagelle dell'Entella - Male tutti, non si salva nessuno

Cesena-Virtus Entella 3-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Iacobucci 6,5 - Se l'Entella chiude con appena tre reti subite è tutto merito suo. Mette una pezza dove possibile, è incolpevole sui gol del Cesena.

De Santis 5 - Inizia male con l'errore sul gol di Kupisz che viene lasciato totalmente solo, poi lascia passare il Cesena con estrema facilità.

Cremonesi 5 - Arena come tutta la squadra, i giocatori bianconeri sfuggono da tutte le parti e lui riesce a fare ben poco.

Ceccarelli 5 - Sulle seconde palle è in ritardo, manca la giusta cattiveria e l'impeto.

Gatto 5 - Tanti pericoli del Cesena nascono dalle sue parti, spesso è disattento nella gestione della palla. dal 46' Aramu 5 - Entra per cambiare la partita, non ci riesce.

Ardizzone 5,5 - Senza infamia e senza lode, si vede poco in campo.

Troiano 4,5 - Pessima partita. Gioca mezz'ora da incubo, regalando la ripartenza per il 2-0 al Cesena. Aglietti lo boccia e lo cambia, lui da capitano fa un pessimo gesto calciando le borracce. dal 37' Di Paola 5 - Il suo ingresso in campo non cambia la musica. Perde un pallone sanguinoso per il 3-0 del Cesena.

Crimi 5,5 - Si vede per un tiro da fuori che non centra la porta, troppo poco per una partita giocata nella mediocrità.

Aliji 5 - Nullo in fase di spinta, fatica quando c'è da difendere con un cattivo cliente come Kupisz.

De Luca 5 - Lo squillo a metà del secondo tempo è un acuto che non salva una partita anonima.

La Mantia 4,5 - Inesistente ed impalpabile, negli ultimi venti metri non si rende mai pericoloso. dal 66' Llullaku 5 - Il suo ingresso in campo non cambia la sostanza.