Le pagelle dell'Entella - Prova sontuosa di Paroni, La Mantia sprecone

Risultato finale: Entella-Frosinone 0-1

Paroni 7 - Nel primo tempo tiene a galla i suoi in più occasioni, facendosi sempre trovare pronto. Para un rigore a Dionisi, ma non può nell’uno contro uno in pieno recupero. Nella ripresa conferma di essere un portiere di sicuro affidamento.

Belli 6.5 - Corre tantissimo, riesce sempre ad arrivare sul fondo sulla corsia di destra: qualche buona iniziativa, sommata alla discreta fase difensiva.

Pellizzer 6 - In occasione del gol che sblocca il match perde un po’ di vista Dionisi, che si presenta a tu per tu con Paroni: è l’unica sbavatura di un match in cui legge bene le intenzioni degli avversari.

Ceccarelli 6.5 - Insuperabile nell’uno contro uno, rende il pomeriggio più complicato del previsto a Citro. Guida con personalità la retroguardia della Virtus Entella.

Aliji 6 - Anche lui, come Belli, è molto propositivo. Fa bene entrambe le fasi di gioco, anche in fase difensiva se la cava discretamente contro Paganini.

Troiano 6 - Ingenuo quando, nel primo tempo, stende in area Dionisi: per sua fortuna, però, ci pensa Paroni a neutralizzare il tiro dal dischetto. Per il resto tiene bene la posizione e dà equilibrio alla squadra.

Icardi 6 - Dà qualità al centrocampo della Virtus Entella, anche se la manovra non è fluida. Qualche giocata degna di nota, ma anche qualche pallone di troppo perso in mezzo al campo. Nella ripresa sfiora un gran gol.

Ardizzone 5.5 - Un po’ sottotono, fatica tantissimo contro Chibsah e Gori. Meglio nella ripresa, anche se pure lui non è molto preciso col pallone tra i piedi. (Dal 60’ Petrovic 5 - Ha oltre mezzora per provare a lasciare il segno, ma non ci riesce.)

De Luca 5.5 - Si muove molto, prova a non dare punti di riferimento agli avversari. Di occasioni vere nell’area di rigore del Frosinone, però, non ne ha. (Dal 73’ Aramu 6 - Dà un po’ di vivacità nei minuti finali, ma ha davvero poco tempo per mettersi in mostra.)

Nizzetto 6 - Buon impatto col match, poi è costretto ad alzare bandiera bianca poco prima della mezzora per infortunio. (Dal 29’ Crimi 6 - Si adegua in un ruolo non suo, ma fa comunque benino. Lotta su ogni pallone.)

La Mantia 5.5 - Fa reparto da solo e spesso mette in difficoltà i due difensori centrali del Frosinone. E’, però, anche un po’ sprecone, visto che sciupa almeno tre limpide occasioni da rete per pareggiare i conti.