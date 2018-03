Le pagelle dell'Espanyol - Baptistao protagonista, David Lopez solido

Risultato finale: Espanyol-Real Sociedad 2-1

Pau Lopez 6 - Complicato far meglio sullo scavetto da due passi di Willian José. Smanaccia provvidenzialmente sul piattone di Oyarzabal, disinnesca con solidità i lampi di Odriozola ed Héctor Moreno.

Navarro 6 - Riesce a disinnescare le iniziative di Juanmi, che non riesce a pungere. Non disdesgna la fase d'appoggio alla manovra, anche se nei metri finali non riesce a produrre insidie. (Dall'86' Javi Lopez s.v.).

David Lopez 6 - Fisicità prorompente che gli permette di levare le castagne dal fuoco anche quando il gioco si fa duro. Poche disattenzioni, regge bene nei duelli individuali con il tridente basco.

Duarte 5 - Nasce da un suo scellerato errore in uscita il vantaggio della Real Sociedad. Errore marchiano che, al netto del risultato finale, non ha conseguenze, ma che stride con l'allegro pomeriggio dei catalani.

Aaron 6 - Un paio di sgroppate in più rispetto a Navarro, anche lui però è più efficace in contenimento. Sorveglia attentamente Oyarzabal, ingabbiandolo e braccandolo a dovere.

Granero 6,5 - Serve l'assist a Baptistao con una giocata a sublime: movimento a convergere verso il centro e parabola morbida ad innescare il compagno. Qualche imprecisione, ma nel complesso è convincente.

Victor Sanchez 5,5 - Tanto lavoro sporco in interdizione, arretra spesso e volentieri il suo raggio d'azione per dar manforte ai centrali. Troppo inconsistente, però, in fase di palleggio.

Carlos Sanchez 5,5 - È efficace lo schermo che compone insieme al compagno di reparto, da rivedere anche lui in palleggio. Contratto lo sviluppo del gioco nel primo tempo, complice l'appannamento dei due mediani.

Piatti 6 - Le sporadiche scintille della prima frazione hanno spesso origine dalle sue invenzioni. Semina il panico sulla sinistra in un paio di frangenti, anche se concretamente produce poco. Esce al minuto settantatré. (Dal 73' Melendo 6 - Partecipa alla fase difensiva dopo l'ingresso).

Baptistao 7 - Sguscia alle spalle dei due centrali, siglando il pareggio con una bella volée di destro. Protagonista anche sul raddoppio, quando propizia la trama conclusa dal fallo di Moyà su Gerard Moreno. (Dall'81' Jurado s.v.).

Moreno 6,5 - Guadagna il penalty che decide la gara. Prima l'errore dagli undici metri, poi la ribattuta vincente che fa esplodere di gioia il Cornellà-El Prat. Combina bene con Baptistao.